Castelló d'Empúries i Empuriabrava acollen el Music Estiu més «intercultural»

La voluntat d'alguns festivals per seguir apostant per la música en viu amb total seguretat, en un moment en què les activitats culturals van a la baixa, permet que el MusiC Estiu 2020 continuï aportant aire fresc a les nits d'agost. «Perquè el públic de totes les edats i gustos en gaudeixi, la programació reuneix estils molt diversos des de pop, rock, música flamenca, rumba, jazz, estils que es fusionen en una programació intercultural que es destina a la població local i als turistes que ens visiten» explica el director del Festival, Jordi Rubau.

El cartell, que s'ha presentat enguany amb una desena de concerts en diferents places i terrasses de bars i restaurants de Castelló d'Empúries i Empuriabrava, compta amb el suport de l'ajuntament i la bona acollida del públic que en els primers concerts de juliol ja ha demostrat, juntament amb els organitzadors, que «es poden fer les coses i no deixar de fer música en viu: la cultura dona vida i es pot anar a un concert tranquil·lament sense pors perquè és tant o més segur que quedar-se a casa».

El Festival es va obrir amb The Funk Boss Brothers i Penélope com a teloners el passat 20 de juliol. A aquest concert han seguit les propostes de Mon Petit Món, Pelacanyes i Can-Cun. Continua la cartellera aquest dimecres amb D Gremlins, una banda empordanesa de versions que aquest any compleix el seu desè aniversari. La seva proposta es basa en un repertori molt ampli que repassa tota la història del rock'n'roll. Actuaran al Cafè Internet de la plaça del Dr. Barraquer, a les nou del vespre.

Els següents en actuar són els empordanesos Road House, que versionaran rock anglès i espanyol el dimarts dia 11 al Poblat Típic. El dimecres dia 12 canvia el registre amb la fusió de rumba flamenca de la cantant figuerenca Sabrina de la Torre, al Club Nàutic. I l'endemà, el dijous 13, serà el torn del Duo Eclipse, al Portal de la Gallarda. Fa un any que van emprendre el camí com a grup musical fent versions, partint de la senzillesa del format acústic. Continua el Festival el dijous 20 amb la proposta de flamenco Azabache, a la plaça dels Homes.

Per acabar, Xaranga Bufa Tramuntana desfilarà en cercavila el dia 30 d'agost des del carrer Monxó fins a la Carpa del Club Nàutic, on hi haurà un escenari obert per als músics que vulguin participar, entre ells Cotton's Roses.

La vetllada servirà per recollir fons per a l'associació We Love Uganda per ajudar un orfenat per satisfer les necessitats bàsiques en alimentació i higiene en plena pandèmia.

La reserva d'entrades per assistir als espectacles s'ha de fer a través del web: castelló.cat.