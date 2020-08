Entresol Segona: «Hi ha una persona de l'Índia que ha fet Tik Toks amb les nostres cançons»

Actualment el trap és un estil musical que va guanyant terreny entre els joves. Jaume Güibas (Figueres), Jaume Casals (Avinyonet de Puigventós), Eloi Rocamora (Sant Feliu de Guíxols) i Jordi Estrada (Manlleu) s'han aventurat a ocupar un lloc dins d'aquest gènere, amb les lletres en català com a tret d'identitat.

El seu èxit Sketchers Negres té a la vora de 3.000 visualitzacions a YouTube. De mica en mica, la música d'Entresol Segona es va posicionant entre un públic selecte que combrega amb la filosofia trap.

- D'on va sorgir la idea de fer un grup de trap?

- Jaume Casals (J.C.): La idea de fer el grup ja venia d'abans de conèixer en Jaume, que els tres érem molt amics de la universitat, i en un principi, de broma, vam dir: «Va, fem un grup de música». Però es va quedar allà. Aleshores vaig compartir pis amb en Jaume i ell estudia producció musical.

- Jaume Güibas (J. G.): Ells ja tenien primer la idea de fer-ho, i quan em van conèixer a mi, que feia la música i tenia per poder-los gravar i tot, m'ho van proposar. I vaig dir que sí, perquè no costa res i ens ho passem bé.

- Per què vau decidir fer trap en català?

- Jordi Estrada: Directament és que el meu castellà seria una basura.

- J.G.: I perquè a més és el que escoltem nosaltres i és fàcil, és viable per tothom.

- Creieu que pot ser un punt a favor o un punt en contra?

- Eloi Rocamora: A favor, per nosaltres, perquè ens surt fàcil i ens agrada fer-ho així. Però si busques audiència és un punt en contra, perquè redueixes molt a la quantitat de gent a la qual arribaràs. Et quedes només amb la gent que parli català.

- J.C.: Però com que en cap moment no busquem fer-nos famosos ni res. Si ho busquéssim ja miraríem de fer cançons en anglès, més comercials. Tot i això, hem vist que ens han escoltat des de Madrid i altres ciutats espanyoles. Ens ha sorprès, que hi ha una persona de l'Índia que ha fet Tik Toks amb les nostres cançons.

- Com és que us dieu Entresol Segona?

- J.G.: Bàsicament, és que en Jaume i jo vivíem en un pis que era l'entresol segona i era justament el lloc on gravàvem i on sempre ens trobàvem. Un dia estàvem parlant abans de treure la primera cançó, i vam dir de posar-nos aquest nom. Primer ens va semblar estrany, i després ho vam comentar a la resta i va semblar guai.

- El vostre primer tema, Sketchers Negres, ja s'apropa a les 3.000 visualitzacions a YouTube i 3.000 reproduccions a Spotify. Com ho valoreu?

- J. G.: La vam gravar a l'octubre i la vam treure el febrer, més o menys, i mentrestant ja l'havíem ensenyat a moltes amistats i, per tant, ja havia corregut i teníem molt bones opinions. I va ser aleshores quan la vam llançar. Però jo no m'esperava tant ni de bon tros. Per ser la primera cançó i que no ens coneix gaire gent, acumular gairebé 6.000 visites en total, creiem que està molt i molt bé.

- Fa uns dies que vau publicar el tema Bona Copa. Quina rebuda està tenint?

- J. E.: No té la mateixa que va tenir Sketchers Negres, però és el que esperàvem. Les vam gravar a la vegada, i no ens va acabar de convèncer, i vam tornar-hi a treballar un temps perquè no sortia, i finalment va sortir el que hem publicat ara. Ara estem experimentant, crec que, si li donem temps, pot pujar. Potser l'error que té és que no té una estructura tan definida com la de Sketchers.

- J. G.: Però ja ens esperàvem que fos així, perquè el que estem tenint ara de visites és el normal que tens quan comences. El que no és normal és el que ens va passar amb el primer tema.

- Quan sortiran nous temes?

- J. C.: Aquesta setmana segurament publicarem un nou tema. En el que queda d'estiu en tindrem uns quants que anirem publicant. Tot i l'aturada durant el confinament, tenim molts temes enllestits, falta rematar-los. Amb la següent cançó tenim pensat gravar un videoclip.

- Teniu alguna sorpresa a més dels nous temes?

- J. E.: Tenim una col·laboració amb un grup que es diu Massa viu, que ho estan petant, aquest any han fet la cançó de l'estiu d'iCat de Catalunya Ràdio. Ells col·laboraran en un tema nostre, que serà el del videoclip.

- Teniu pensat fer bolos?

- J. C.: Ens encantaria, hem parlat amb gent, però ara mateix, amb dos temes publicats, no podem. Jo, abans de la Covid, tenia esperances que tinguéssim uns vuit temes, però no ha pogut ser. Però l'any que ve, havent tret ja coses, si ja tenim algun tema fet, potser en podrem fer algun.

- Com us vau organitzar durant el confinament?

- J. G.: Fèiem trucades cada dia. Durant el dia jo preparava bases, i a la nit les hi enviava i ja ells deien aquí podríem posar-hi això o allò altre. I ells tenint la base ja poden escoltar-la i anar escrivint el seu tros de lletra. Però no hem pogut pas gravar res, només preparar-ho i ara, quan podem estar tots junts, gravem el que ens falta.