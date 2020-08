Un conte inèdit del poeta Kavafis inspira un recital a Portalblau

Kavafis és un dels grans autors dels nostres temps. Ell i la seva obra són coneguts en profunditat, però fa poc temps la filòloga italiana Renata Lavagnini va fer un descobriment sorprenent: un manuscrit inèdit, el conte A la llum del dia que l'hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa va traduir recentment al català. Es tracta d'un text excepcional, sobretot pel gènere escollit per Kavafis, ja que és un conte de fantasmes. Aquest dijous, inspirarà un recital a la Mar d'en Manassa dins el festival Portalblau de l'Escala.

L'expectació és tal que les entrades pels dos passis (2/4 de 8 i 10 del vespre) ja s'han exhaurit. La proposta anirà a càrrec del cantautor Josep Tero, els actors Carme Callol i Jaume Comas i el mateix Eusebi Ayensa. Del que també s'han exhaurit les entrades és pel concert que oferirà Gemma Humet l'endemà, divendres, al mateix escenari, a les 9 del vespre. Hi presentarà Petit Univers, un petit tastet del que serà el seu pròxim treball, amb un so renovat que barreja la caixa de ritmes i els sintetitzadors amb les melodies d'aires mediterranis.

Guanyadora del Sona9



Dissabte, també a les 9 del vespre, Portalblau segueix el seu periple de la mà de Maria Jaume amb el seu folc acústic i pop independent. L'artista d'origen mallorquí presenta el seu primer treball: cançons pròximes i sinceres i tocades per l'essència del mediterrani. Cal destacar que Maria Jaume va ser la darrera guanyadora del concurs Sona9.

Diumenge, el festival escalenc no s'atura. Aquest cop ho fa amb la presentació del nou disc, Dummèneca, dels germans catalans Arena. Els dos artistes, Alessio i Giancarlo, barregen els seus repertoris nascuts entre Itàlia i Catalunya, incloent-hi les mitologies familiars i les històries d'una infància profundament transcultural i mediterrània. Els dos germans proposaran al públic peces originals i reinterpretacions de word músic d'autor. Aquest concert també es fa a la Mar d'en Manassa, a les 9 del vespre.

Portalblau, justament, es va inaugurar, aquest dissabte passat amb totes les entrades exhaurides, amb un espectacle colpidor i reflexiu, línia que segueix el festival des de fa anys. Es tracta del muntatge minimalista Bàrbars, al qual van donar vida l'actriu Jordina Biosca i el guitarrista David Garcia. La narració dramatitzada va resseguir textos de Joan Brossa, Pere Quart, Kavafis o Dolors Miquel. Tampoc van faltar altres autors ben coneguts per tots com Amelie Nothomb, Pere Calders, Francesc Pujols i Jaume Cabré. L'espai escollit va ser ideal, els jardins de la muralla grega d'Empúries. No es podia demanar més.