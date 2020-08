Claudi Arimany obre el 20è Festival de Sant Pere de Rodes

Inspiració i virtuosisme. Aquest és el títol del concert inaugural de la 20a edició del Festival de Sant Pere de Rodes que oferirà el reconegut flautista Claudi Arimany, acompanyat de Pedro Rodríguez al piano, aquest dissabte a les 8 del vespre. Arimany és un vell conegut del festival on actua pràcticament cada any, seduït per la màgia que té aquest escenari. Enguany té previst interpretar peces de Bach, Beethoven, Schumann i Hummel. Aquest any el festival oferirà vuit concerts, el darrer dels quals, el 29 d'agost, a càrrec de Carles & Sofia Piano Duo, ànimes d'aquesta cita musical que ja fa vint anys que es manté.