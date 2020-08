Carles Roman exposa al Gavià, de l'Escala, per primera vegada

Una il·lustració no és una obra que habitualment s'exposi. Com diu el creador Carles Roman «no està pensada per això, no és una obra d'art en si, sinó una obra per a ser impresa». Ara, però, Roman té l'oportunitat de mostrar aquestes obres incompletes o amb correccions per fer o marcades, també altres de concloses, a l'edifici del Gavià de l'Escala, un dels dos espais cedits per l'Ajuntament perquè els artistes locals difonguin el seu treball. L'altre espai és el castell Carolingi de Sant Martí d'Empúries on exposa l'obra de Marc Torrent.

Carles Roman hi presenta pàgines originals a llapis i a tinta, esbossos, làmines impreses digitalment d'il·lustracions i làmines pintades a mà sobretot al voltant de tres dels seus personatges fetitxes: el Drac Català, Fabi i Fedó. Tot això s'acompanyarà amb làmines ja completes i una mostra dels còmics que Roman ha publicat fins al moment. Ell reconeix que, a banda de ser la seva primera exposició individual, «en un edifici amb encant i proper on pot anar a peu», és una oportunitat per mostrar «l'esquelet, l'essència de l'obra que després arribarà al lector». A més a més, cal dir que l'artista hi serà tots els dies que duri l'exposició, és a dir, fins al 16 d'agost. En aquest espai i també en el castell Carolingi hi exposaran altres artistes escalencs: Abel Quintana, Chloé Tiravy, Montse Palet, Beni Ballesta, Margarida Genorés, JP Zingre i Gregorio Maestre Gori.

El fons de la Fundació Vila Casas



D'altra banda, dins la línia de potenciar l'art a l'Escala, l'Ajuntament acaba de signar un acord amb la Fundació Vila Casas per portar anualment una exposició del seu fons d'art contemporani a l'Alfolí de la Sal. La primera ja es pot veure aquests dies i fins al 30 d'agost. Es tracta de Rastre i memòria d'Agustí Puig i inclou vint-i-quatre gravats realitzats amb la tècnica de la xilografia.

D'altra banda, a l'Alfolí de la Sal també han retornat, aquests dies, quasi mig miler de documents, entre ells originals manuscrits, el fons epistolar i revistes, del fons Víctor Català que s'havien dut a restaurar al Centre de Béns Mobles de Catalunya. Es tracta de la segona fase del procés de restauració del fons personal de l'autora que fa tres anys va ser cedit pel seu hereu.