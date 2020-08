Un total de 91.288 persones han seguit l'edició Festival Castell Peralada Livestream

El Festival Castell de Peralada en un exercici de responsabilitat va decidir, el passat mes de maig, cancel·lar l'edició tal i com la tenia plantejada. Tot i la decisió, des el festival es va seguir treballant per oferir continguts musicals i culturals en un format molt diferent. Així va néixer el Festival Castell Peralada Livestream, una proposta virtual en obert i gratuïta, que ha comptat amb públic presencial al Castell de Peralada, grups molt reduïts procedents de diferents col·lectius als que el festival ha volgut retre homenatge. L'edició va ser ideada per poder-la gaudir a través de les pantalles.

El Festival Castell de Peralada ha tancat la seva edició més excepcional, marcada per la crisis sanitària provocada per la Covid-19. Una edició en la que alhora de fer balanç no es pot parlar de percentatges d'ocupació, sinó d'audiències "El festival s'ha mantingut viu. El públic ha pogut gaudir dels diferents espectacles de manera completament segura, amb totes les mesures sanitàries que ens marca el moment, però sobretot, valorem positivament haver pogut oferir aquests continguts de manera totalment gratuïta i portar el festival a les llars i al món", diu el director del festival, Oriol Aguilà.

Un total de 91.288 persones han seguit les 11 propostes del Festival a través de diferents finestres com el livestreaming, televisió, ràdio i Internet. Unes xifres que Oriol Aguilà valora positivament "la programació d'aquest any responia als nostres pilars més fonamentals amb la lírica, la dansa i la nova creació, a través d'una programació amb estrenes pensades expressament per a Peralada. A tot, hem de sumar les activitats culturals i pedagògiques a través del Campus Peralada que també s'han pogut viure de manera on-line i que han tingut molt bona acollida per part del públic".

María Pagés obria una edició que s'ha celebrat al recinte del Carme del Castell de Peralada. La bailaora i coreògrafa sevillana va presentar en exclusiva l' espectacle de nova creació Entremos en el jardín en una vetllada on es va retre homenatge a la cultura. L'artista plàstic Santi Moix i l'Orquestra Simfònica del Liceu capitanejada per Josep Pons van presentar una proposta única i singular dedicada al personal sanitari que ha estat i continua estant a la primera línia durant la pandèmia. L'obra de grans dimensions creada per Santi Moix emprant la pintura al fresc es podrà veure aquesta tardor a l'Hospital Clínic de Barcelona abans d'instal·lar-se definitivament al Castell de Peralada.

El cantant i compositor Alfonso de Vilallonga va presentar en primícia Hors de Saison en una nit on es va retre homenatge al sector turístic de la Costa Brava. L'església del Carme va acollir dues vetllades líriques; la primera, el tenor David Alegret i el pianista Rubén Fernández Aguirre presentaven CANTICEL, un homenatge a Josep Carner en el 50è aniversari de la seva mort amb obres dels compositors Ortega, Serra i Toldrà, i amb estrenes absolutes d'Alberto García Demestres i Albert Guinovart a partir de poemes de Carner. La soprano Sabina Puértolas, va substituir in extremis al baríton Carlos Álvarez, que va haver de cancel·lar la seva participació al festival per una afecció a la laringe, va oferir al costat del pianista Rubén Fernández Aguirre un recital de cançó, òpera i sarsuela que va entusiasmar al públic. El francès Chassol, inventor del gènere ultrascore va tancar les actuacions d'aquesta edició amb la presentació a Catalunya del seu film musical Ludi.



Converses on-line

Sondra Radvanovsky i Rufus Wainwright, que enguany havien d'actuar per separat a l'edició cancel·lada del Festival, van dialogar a través de les noves tecnologies al voltant de la Prima Donna, en una edició on també María Pagés, Carlos Álvarez i Josep Pons van compartit les seves impressions sobre l'actual situació de la cultura al debat Cultura i festivals post-Covid-19. D'altra banda, Alegret, García Demestres, Guinovart, Ortega i Fernández Aguirre van protagonitzar també una taula rodona sobre La composició del lied i la cançó al s. XXI amb la voluntat de reflexionar i posar en valor la poesia i la composició musical del nostre país. El Campus Peralada, que enguany també ha tingut presencia en format on-line, el compositor i director d'orquestra Miquel Ortega que va compartir eines i sistemes de treball per a la composició, i també amb Chassol que va explicar els seus processos de creació. Totes aquestes activitats encara estan disponibles al web del festival fins el 31 d'agost.

L'edició d'enguany, ha comptat amb el partenariat tecnològic de Telefònica i amb la col·laboració de RTVE a través de La2 i Ràdio4, Catalunya Música, laVanguardia.es, rac1.cat per a la difusió dels diferents continguts del festival.

El Canal 33 per la seva banda, va emetre l'òpera Rinaldo de Händel, estrenada i enregistrada pel canal internacional Mezzo l'any 2018 al Festival Castell de Peralada. Interpretada per Xavier Sabata, Núria Rial, emissió que va anar precedida del documental Turandot, la desconstrucció. Retrat del Festival Castell de Peralada.

El gran esforç de readaptació del Festival Castell de Peralada ha permès aquest any mantenir-lo viu a la vegada que ha servit per adaptar nous protocols de seguretat, nous llenguatges, nous espais, per fer front a la pandèmia de la Covid-19, a la vegada que ha servit per demostrar que la cultura és segura si es prenen totes les mesures preventives adequades i es compta amb la col·laboració i complicitat per part de tothom. L'organització continua treballant per l'edició 2021 tenint en compte aquesta experiència adquirida durant aquest estiu.