Ple del primer concert de l'auca del Sabater d'Ordis i a punt el segon

El passat diumenge, dia 2 d'agost, es va iniciar la sèrie de cinc concerts que l'Associació Balada Sabater Ordis ha organitzat per aquest mes d'agost interpretant, com a tema central, l'Auca del del Sabater d'Ordis. La capella dels Dolors de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries es va omplir per aquest esdeveniment, en el benentès que es varen mantenir totes les recomanacions per la pandèmia.

Aquest dijous 6 d'agost continuarà el cicle de concerts amb un recital de l'Auca del Sabater d'Ordis, amb Carles Coll al piano, Maria Geli al violoncel i la rapsoda Ma. Rosa Oliveras que recitarà l'obra de Carles Fages de Climent. Serà a partir de les vuit del vespre, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.