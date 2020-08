El festival Portalblau s'omple de poesia musicada amb l'espectacle 'Bàrbars' de Jordina Biosca i David Garcia

El festival Portalblau de l'Escala ha inaugurat una nova edició omplint de poesia l'escenari dels jardins de la muralla grega d'Empúries. Jordina Biosca i David Garcia han narrat i musicat els textos d'escriptors com Pere Quart, Dolors Miquel, Pere Calders, Joan Brossa o Kavafis entre d'altres. L'espectacle Bàrbars barreja la força i exuberància narrativa de Biosca amb l'acompanyament suau de la guitarra de Garcia. Una narració dramatitzada que porta l'espectador a "endinsar-se en el text". Tot plegat, en la inauguració d'una nova edició del festival Portalblau de l'Escala, amb totes les entrades venudes i que, com tots els actes culturals, està marcat per les mesures de seguretat contra la Covid.

Dues cadires en un escenari de pedres mil·lenàries i un públic aspectant. De cop apareixen Jordina Biosca acompanyada de David Garcia amb la seva guitarra. A partir d'aquell moment la poesia i els acords de l'instrument es fan els grans protagonistes dels jardins de la muralla grega d'Empúries. Biosca ha arrencat amb 'Mamíferos' del filòsof i poeta català Jesús Lizanos, que ha vertebrat l'espectacle. Lizanos l'ha començat i tancat amb el text 'Personas curvas', precedit per una de les obres més rellevant de l'espectacle, 'Esperant als bàrbars', el poema més cèlebre escriptor del grec, Constantino Kavafis.

Entremig, 'Bàrbars' ha repassat grans poesies com 'Antonio mestre perruquer' de Pere Quart, la reivindicada i polèmica 'Mare Nostra' de Dolors Miquel, 'Art Contemporani' de Joan Brossa, 'La dona que ensopegava amb les portes' de Roddy Dol o un fragment del 'Jo confesso' de Jaume Cabré.

Biosca explica que la barreja de poesia i música permet "esponjar" molt més l'espectacle. "Amb la guitarra es dona molt d'espai. A més, hem de tenir en compte que quan fas un recital només tens una oportunitat per expressar el què diu la poesia", assenyala.



Kavafis protagonista la setmana que ve

El festival es reprendrà dijous de la setmana que ve amb l'espectacle 'A la llum del dia: Trobada poètica i musical de la mà de Kavafis'. Serà el 6 d'agost a dos quarts de vuit del vespre. L'endemà serà el torn de la cantant i pianista Gemma Humet, que portarà pinzellades del seu nou treball que veurà la llum el 2021. Els dos espectacles seran al Mar d'en Manassa i les entrades estan exhaurides.

Per aquesta edició del Portalblau també hi passaran la mallorquina Maria Jaume amb el seu folk acústic, Alessio i Giancarlo Arena amb la seva proposta itàlica-catalana, el quartet barceloní La Migas que presenten el seu nou disc, a més de celebrar el seu quinzè aniversari i Dàmaris Gelabert, en la que serà l'aposta per al públic infantil.

L'edició 2020 de Portalblau la tancaran Els Amics de les Arts el 15 d'agost a les deu de la nit al Fòrum Romà d'Empúries. Portaran a l'escenari 'Els dies més dolços' presentat al canal de YouTube, en un concert que també repassarà els grans èxits de la banda.



Mesures de seguretat

Com a tots els festivals, la inauguració ha estat marcada per les mesures de seguretat. La directora de Portalblau, Cristina Torres, reconeix que Empúries "es presta" a espectacles de petit format, si bé tot i això "es fa estrany" veure el públic amb mascareta, separat i netejant-se les mans abans d'entrar.

Amb tot, Torres ha volgut agrair la resposta del públic. I és que, de moment, hi ha tres espectacles més, a banda de 'Bàrbars' amb totes les entrades venudes. "Hem de donar les gràcies al públic que aposta per la cultura segura i per donar suport a tot el que hi ha darrera", ha assenyalat Torres.