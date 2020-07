Sabina Puértolas i Rubén Fernández Aguirre brillen al Festival de Peralada

Aquesta nit de dijous, 30 de juliol, a l'Església del Carme en el marc de Festival Castell de Peralada Livestream, la soprano Sabina Puértolas acompanyada pel pianista Rubén Fernández Aguirre han protagonitzat un recital líric d'alt voltatge amb un programa que ha recollit belles joies de la cançó espanyola, àries d'òpera del belcantisme romàntic, del Barroc i romances.

La soprano aragonesa ha actuat aquesta nit al Festival Castell Peralada Livestream substituint el recital que havia d'oferir Carlos Álvarez, cancel·lat a causa d'una afecció a la laringe. Tot un repte per a la soprano que ha tornat al festival empordanès després que debutés el 2006 interpretant a la duquessa Carolina de la sarsuela Luisa Fernanda de Moreno Torroba (1891-1982) amb la companyia de Teatro Real de Madrid.

En el recital d'aquesta nit, Sabina Puértolas ha demostrat amb escreix perquè és una de les sopranos espanyoles més Internacionales de l'actualitat.

La vetllada ha començat amb dues de les Sis balades (1888), La lontananza i Morirò, d'Isaac Albéniz (1860-1909). De la cançó espanyola, Puértolas ha fet un salt a l'òpera italiana de la que ha interpretat la exigent ària «Se'l mio duol non è sì forte» de Rodelinda (1725) de Georg Friedrich Händel (1685-1759) i l'espectacular «Giunse alfin il momento... Deh, vieni, non tardar» de Le nozze di Figaro (1786) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Rubén Fernández Aguirre en solitari ha interpretat el Preludi de L'Arlesiana (1897) de Francesco Cilea (1866-1950) abans de donar pas a Gioachino Rossini (1792-1868) i la seva cavatina de Fiorilla d'Il Turco in Italia (1814) «Non si dà follia maggiore» seguida de «Care compagne... Come per sereno» de La Sonnambula (1831) de Vincenzo Bellini (1801-1835) interpretada con amb gran teatralitat i cant elegant per part de la soprano. En solitari també, Rubén Fernández Aguirre ha interpretat Pinceladas Líricas (2020), un encàrrec seu al compositor Carlos Imaz (n. 1972) que inclouen arreanjaments sobre temes d'El Caserío de Guridi, de La Gran Via de Chueca, de la cançó popular gallega Lúa i de la Rosor catalana.

Els dos intèrprets, que han transmès tenir molt bona sintonia, han continuat el recital amb Mañanica era i Gracia mía de les Canciones amatorias (1915) d'Enric Granados (1867-1916). Puértolas que compta amb una llarga trajectòria com a cantant de sarsuela ha sorprès amb la romança en eusquera «Goizeko eguzki argiak» de Mirentxu (1909) de Jesús Guridi (1886-1961), seguida de la cèlebre romança «Al pensar en el dueño de mis amores» i les populars carceleras de «Las hijas del Zebedeo» (1889) de Ruperto Chapí (1851-1909).

El recital s'acostava al final amb Rubén Fernández Aguirre interpretant una transcripció per a piano de Verano porteño (1965) de Las cuatro estaciones porteñas d'Astor Piazzolla (1921-1992) de qui la soprano ha cantat també «Yo soy María» de María de Buenos Aires (1968) del compositor argentí.

Sabina Puértolas ha brillat aquesta nit a Peralada. Gran final amb l'ària de Musetta «Quando mèn vo» de La Bohème de Giacomo Puccini (1858-1924) com a propina que la soprano ha cantat des de l'ànima.