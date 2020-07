El cantautor Jabier Muguruza tancarà el Cicle D'Nits, a la Ciutadella de Roses

El Cicle D'Nits es tanca el proper dissabte 22 d'agost, a les deu del vespre a la Ciutadella de Roses amb l'actuació de Jabier Muguruza un dels més reconeguts cantautors bascos de les últimes dècades.

L'artista oferirà un recorregut per la seva àmplia discografia, acompanyat a piano per Mikel Azpiroz.

La música i la paraula han estat els dos eixos de la vida professional de Jabier Muguruza. Compositor, acordionista i cantautor prestigiós –tres Premis de la Música, Premi Barnasants, Premi MIN, professor a l'escola de Paul McCartney a Liverpool i autor de música per a teatre–, la seva obra ha obtingut l'elogi unànime de públic i crítica.

L'entrada té un preu de 8 euros. La venda es fa a través del web de cultura de l'ajuntament i a la Ciutadella de Roses. L'aforament és limitat.