S'ha presentat l'Associació Balada del Sabater d'Ordis

A partir del musical Balada del Sabater d'Ordis, es va crear una associació cultural per promoure i difondre la figura i l'obra literària de Carles Fages de Climent (1902-1968), especialment el poemari La balada del Sabater d'Ordis, i també per donar continuïtat al projecte iniciat el 2018 amb motiu de l'Any Fages de Climent. L'Associació té previst organitzar activitats culturals, com ara conferències, lectures, concerts i espectacles musicals basats en l'obra de Fages de Climent.

El passat dia 10 es va fer, a l'auditori de Santa Clara de Castelló d'Empúries, la posada en marxa de l'Associació, acte que fou presentat per Carles Fages Torrents, net del poeta i president honorífic de l'Associació, i per Joan Ferrerós, catedràtic de literatura catalana i especialista en l'obra de Fages de Climent.

Està previst fer més presentacions de l'Associació a altres llocs quan ho permetin les circumstàncies de la pandèmia..