Marc Torrent treu a la llum la seva obra més personal

L'artista escalenc Marc Torrent exposa, a partir del 31 de juliol, la seva darrera obra començada durant el confinament. La mostra es divideix en dos àmbits, un centrat en la representació de diversos objectes amb els quals l'artista explora l'etapa de la seva infantesa i un altre protagonitzat per la bellesa, enfocada en el cos femení. El seu treball més recent es podrà visitar al castell carolingi de Sant Martí d'Empúries, fins al 16 d'agost.

Torrent explica com a través dels objectes que tenen un significat en la seva vida, ha nascut una nova sèrie molt personal i a la vegada tan reflexiva com els seus anteriors treballs: «La infantesa defineix una persona i jo m'he centrat en tots aquells objectes que han estat importants per mi: una fitxa, un titella, un joguet, cada un té una història al darrere, explica alguna cosa important de mi o representa una persona que ja no hi és».



Treball interior

A través d'aquest treball interior, l'artista no perd l'oportunitat de seguir reflexionant sobre aquells temes que no el deixen indiferent, i que en aquesta ocasió plasmen una mirada tan personal com inquietant, que aconsegueix del contrast entre la llum i la foscor: «No m'interessava treballar l'objecte com una cosa bonica, sinó que he volgut jugar amb aquest contrast i aportar un nou significat a cada cosa, una mica sinistre, com en el cas dels quadres que representen els personatges de Buzz o Woody».

Torrent també converteix de nou la seva obra d'art en un mitjà d'expressió per seguir generant inquietuds entre el públic i també per mostrar la bellesa, per això en aquesta nova exposició tornen els nus femenins, «que mostren escenes quotidianes amb la meva parella com a model, i en diferents moments del dia a dia, dormint, estirada al sofà o a la banyera» fixant-se en el fet que la seva obra tingui ànima i contingut i crítica «per fugir d'un realisme sense sentit», explica.

Reconeixement

L'hiperrealisme dels seus quadres, la puresa del color, l'agudesa del dibuix i la pinzellada estirada i fina continuen mostrant un artista amb un llenguatge propi en constant evolució. «Amb la meva pintura, plasmo un món on la fotografia no arriba». L'exposició es compon d'una vintena de peces de diferents formats que han estat realitzades amb la tècnica de l'oli sobre tela. L'horari d'obertura de la mostra és de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 10 de la nit.

Marc Torrent encara la resta de l'any amb nous projectes i ja té en marxa noves exposicions concretament a Girona, Barcelona i Castelló d'Empúries. L'artista recentment ha estat reconegut aquest mes de gener passat al Certamen Internacional de Pintura Rafael Zabaleta on la seva obra va ser una de les trenta seleccionades entre 500 participants, destaca Torrent amb gran satisfacció.