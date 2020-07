Homenatge musical a les lletres de Josep Carner al Festival Castell de Peralada

La passada nit de dimarts 28 de juliol a les 20.00 hores a l'Església del Carme en el marc del Festival Castell de Peralada Livestream, el tenor David Alegret i el pianista Rubén Fernández Aguirre han commemorat el 50è aniversari de la mort de Josep Carner amb un recital inèdit que els intèrprets han volgut dedicar a Narcisa Toldrà (1924-2020).

Canticel.

Un homenatge a Josep Carner, en el 50è aniversari de la seva mort (1884-1970) ha estat el títol d'aquest espectacle que forma part dels actes programats per homenatjar la figura del poeta català organitzat per la Generalitat de Catalunya. El recital que s'ha pogut veure en livestreaming pel web del festival i que ha comptat amb un públic presencial molt reduït, hi han assistit Mariàngela Vilallonga, consellera de cultura, Xavier Cester, director musical de l'ICEC, Jaume Coll, comissari Any Carner, Pere Torrent, alcalde de Peralada, així com els compositors Miquel Ortega, Albert Guinovart i Alberto García Demestres.

La poesia de Carner ha servit d'inspiració a molts compositors catalans, el més destacat dels quals va ser Eduard Toldrà (1895-1962) i de qui enguany també se celebra el 125è aniversari del seu naixement. L'Església del Carme del Castell de Peralada ha acollit aquest vespre un recital de cançó protagonitzat pel català David Alegret i el pianista basc Rubén Fernández Aguirre, que ha començat amb les notes de Toldrà i els poemes Els obercocs i les petites collidores, El gessamí i la rosa, Cançó incerta, Recança i Cocorococ. Toldrà ha cedit testimoni al compositor Albert Guinovart del qui s'ha estrenat avui Els Somnis a partir de tres poemes de Carner. Després d'escoltar el bell poema Canticel amb versions de Massana, Ricard Lamote de Grignon, Toldrà, Rodrigo i Bonet, ha arribat la segona estrena absoluta de la nit amb Temps de poeta d'Alberto García Demestres a partir també de tres poemes del poeta català. Ruben Fernández Aguirre i David Alegret han continuat el recital interpretant quatre poemes del cicle Les quatre estacions de Miquel Ortega, hereu de Toldrà, - ell mateix ha confessat sentir-se nét de Toldrà i fill d'Antoni Ros-Marbà-, del que s'ha interpretat Fa molt fred, Obsessió lunar, Tarda d'estiu i Angoixa de l'alta nit. Per acabar, com no podia ser d'altra manera en aquest recital des de Peralada, s'ha interpretat el cicle Cinc cançons del compositor Joaquim Serra (1907-1957) a partir de cinc poemes del príncep dels poetes catalans. De propines, el poema de Carner Cançó d'un doble amor d'Alícia De Larrocha (1923-2009) i Cançó de comiat del cicle de cançons A l'Ombra del lledoder de Toldrà, per acomiadar-se del públic i de la filla del compositor a partir d'un poema de Tomàs Garcés (1901-1993), amb el permís de Carner.

Una vetllada plena d'elegància, equilibri, lirisme i contenció a partir de l'obra poètica d'un dels màxims exponents del Noucentisme català amb un programa equilibrat i original que ha transportat l'espectador a aquell primer terç del segle XX on l'art, la literatura i la música catalana van viure una veritable edat d'or.

El recital ha estat enregistrat per Catalunya Música i es podrà escoltar en diferit la propera tardor a l'emissora clàssica de la Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals.