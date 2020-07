Garrigàs, Siurana i Palau de Santa Eulàlia acolliran la nova edició del Festival Fastt

El Festival Fastt, Festival d'Arts, Sinergies, Teatre i Territori aposta per la descentralització de la seva programació de manera que enguany es farà a 3 pobles de l'Alt Empordà, Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs i Siurana, el 22 d'agost, de dia i de nit. Degut a les condicions excepcionals d'aquest any, el model previst per aquest 2020 ha hagut de reinventar-se, segons han explicat els organitzadors. En aquesta edició adaptada i considerada "una edició de transició" s'ha dut a terme una reducció de les activitats, concentrant tota la programació en un sol dia.

La missió del festival és apostar per les zones rurals i aconseguir que diversos pobles i micropobles tinguin accés a la cultura. Durant la setmana del 17 al 27 d'agost la companyia La Nave Va dinamitzarà uns espais de creació amb els voluntaris inscrits. Treballaran conjuntament per crear una acció participativa que es representarà el dissabte del Festival. Al llarg del dia 22 es representaran als pobles de Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs i Siurana les petites peces creades pels participants. Es tracta d'una activitat gratuïta però cal incriure's al web del Fesival.

La Clausura es farà al Mas Gironí, la masia catalana on s'havien celebrat les cinc edicions de l'antic Fast. A les nou del vespre coençarà l'espectacle 'Els dies Mentits' de Marta Aran i a partir de tres quarts d'onze de la nit començarà el concert Foto de família a càrrec dels germans rosincs Ian i Rusó Sala. La venda d'entrades es fa també a la mateixa web. El preu és de 18 euros per persona.