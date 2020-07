Alumnes dels cursos de català de Roses estrenen el curt «En Joan Silencis»

La iniciativa de fer un taller de teatre adreçat als alumnes dels cursos de català de Roses per fomentar l'aprenentatge de la llengua a través de les arts escèniques s'ha tancat amb l'estrena del curtmetratge titulat En Joan Silencis. Es tracta d'una adaptació de l'obra de Miquel Martí Pol realitzada pels voluntaris i aprenents del Voluntariat per la Llengua del CNL de Girona i Coverol Teatre que han participat en aquesta prova pilot.

La iniciativa va sorgir a partir de la proposta de dues voluntàries, Fina Puigdomènech i Annik Mallentjer. A principi del mes març passat es va iniciar el taller per a les persones que són aprenentes en les parelles lingüístiques del Voluntariat per la Llengua en considerar que «podia ser una manera divertida que la gent nouvinguda aprengués l'idioma» remarca Puigdomènech. Aquesta primera sessió va ser l'única trobada presencial que es va fer, ja que a mitjans de mes el taller es va convertir en virtual. «El fet d'estar confinats no ens va frenar i vàrem seguir fent els assajos per internet: el resultat de tot això, és un curtmetratge que ja s'ha publicat a les xarxes».

Després que el Consorci per a la Normalització Lingüística suspengués totes les activitats presencials a causa de la pandèmia de la Covid-19, les persones responsables del taller van decidir que continuarien l'activitat de manera virtual, a la qual cosa es van avenir tots els aprenents. Des d'aleshores, van fer un parell de trobades virtuals a la setmana, cadascú des de casa seva i des de l'ordinador, i van anar preparant les primeres lectures de l'obra, una tendra reflexió sobre el sorollós món que ens envolta, sobre com és de difícil anar contracor­rent i sobre com hi ha persones amb prou valor per fer-ho.

A mesura que els participants del taller van anar tenint les escenes enllestides, les van gravar i, un cop finalitzada la gravació de tota l'obra, el curtmetratge s'ha difós pels canals habituals del Consorci de Normalització Lingüística i a través de YouTube on el públic pot comprovar la feina feta.

El fet d'haver triat En Joan Silencis, de Miquel Martí i Pol, es deu al fet que «és una obra d'un gran poeta de país, però també perquè està destinada als nens i és amena i curta, fàcil per a les persones que encara no tenen un gran domini de la llengua», han explicat des de la direcció del taller.

Un grup d'unes set persones dels cursos elemental 2 i 3 de català, procedents de diferents països com França, Hongria o Iran, s'han apuntat en aquest primer taller que s'espera poder repetir el curs vinent. La responsable de l'Oficina de Català de Roses, Mònica Corominas, ressalta que «ha estat una experiència molt bona, malgrat les circumstàncies que van impedir que es fes de forma presencial». Corominas agraeix la tasca de les directores del grup de teatre. Puigdomènech havia col·laborat abans com a voluntària del grup d'aprenents de català dins el programa de parelles lingüístiques oferint un taller de cançó tradicional, mentre que Annik Mallentjer, d'origen belga, va cursar català a l'Oficina de Roses fins a obtenir el nivell C. La seva implicació en aquesta activitat li ha permès retornar el que ella ha pogut aprofitar com a aprenenta. «Són activitats que complementen la formació en català més enllà de l'aula» assenyala Corominas.

Des de l'Oficina de Català de Roses i sota el paraigua del programa del Voluntariat per la Llengua es duen a terme moltes propostes per millorar potencialment l'aprenentatge de la llengua com ara visites, passejades culturals o excursions. L'Oficina, situada a l'edifici de Ca l'Anita, va tornar a obrir l'atenció personal el 6 de juliol passat i amb cita prèvia trucant al 972 253 947 o bé a través del correu: roses@cpnl.cat.