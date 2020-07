Portalblau aixeca el teló amb l'espectacle «Bàrbars»

Malgrat les complicacions ocasionades per l'esclat de la pandèmia, el Festival Portalblau a l'Escala es posa en marxa aquest dissabte 1 d'agost en un format més reduït de l'habitual. La programació s'obre amb una proposta que té la paraula i el vers com a protagonistes. Es tracta de la narració oral de l'espectacle Bàrbars, amb Jordina Biosca i David Garcia, una narració dramatitzada de textos de Joan Brossa, Pere Quart, Kavafis, Dolors Miquel, acompanyada per la guitarra d'en David Garcia. L'espectacle tindrà lloc a les nou del vespre, als Jardins de la Muralla Grega d'Empúries.

Per la situació excepcional que viu el món, Portalblau acollirà el dia abans, 31 de juliol, una activitat en format de conferència a l'edifici de l'Alfolí de la Sal. La conferència portarà el títol de Quin món ens espera després del coronavirus? Crisis del multilateralisme i necessitat de la cooperació internacional i anirà a càrrec de Senén Florensa Palau, ambaixador Representant Permanent d'Espanya davant l'Oficina de les Nacions Unides i els Organismes Internacionals amb seu a Viena.

Amb narracions dramatitzades, poesia, música d'autor i els concerts dels Amics de les Arts, Las Migas o Dàmaris Gelabert, Portalblau, es reinventa i gira cap a una nova orientació, també conseqüència del canvi de direcció que assumeix TEM Produccions. L'organització subratlla que el Festival es focalitzarà en «el compromís social local, l'aposta per la cultura inclusiva i una forta presència femenina» fins al 15 d'agost entre els escenaris de la Mar d'en Manassa, els jardins de la muralla grega i el Fòrum Romà.