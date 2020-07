David Alegret: «La poesia de Carner conté un misteri i això la fa molt musical»

Era l'any 2013 quan el tenor català David Alegret va debutar al Festival de Peralada, a l'església del Carme. Aquest serà també l'escenari on aquest dimarts, a les 8 del vespre, oferirà un recital de cançó catalana amb l'obra de Josep Carner, musicada per compositors d'ahir i d'avui, com a nexe. L'intèrpret, que des del passat 4 de febrer no ofereix cap recital, el darrer al Palau de la Música Catalana, diu que actuar al Festival de Peralada és «molt especial i més aquest repertori tan estimat per mi». Ens ho explica en aquesta entrevista.



Tornar als escenaris...

Sí, és molt important malgrat que sigui en streaming i amb poc públic, però estic d'acord a buscar fórmules que ens apropin.

La cançó, el lied, forma part del seu repertori des dels inicis.

Amb la cançó catalana vaig tenir un lligam molt fort. Des que vaig començar, m'hi vaig sentir molt connectat i l'he anat explorant. És la meva especialitat i em diuen que m'he convertit en un referent actual.

La cançó catalana va viure un temps daurat abans de la guerra i no s'ha recuperat.

No, no ens hem refet. Tots els compositors de finals del XIX i principis del XX, com Toldrà o Mompou, componien cançons a partir de poemes de la seva època com Salvat-Papasseit, Carner, Maragall, Garcés... Va haver-hi un boom i una producció d'una gran qualitat. Ara estem mirant de recuperar-ho, perquè hi ha una quantitat de repertori amb una qualitat brutal. Toldrà seria el més conegut, però tenim autors com Manent que han fet una gran producció i és el nostre deure recuperar-ho. Els cantants d'aquí estem fent recerca, però les institucions i programadors haurien de fer un circuit, un treball curós, perquè mai és suficient. Si ens volem emmirallar amb la resta d'Europa, ens queda molt camí.

Aquest recital el vertebra la poesia de Josep Carner qui va morir ara fa mig segle.

És un dels poetes més musicats pels compositors de l'època. Nosaltres (ell i el pianista Rubén Fernández Aguirre) en fem una part, però hi ha molt i és una manera de donar a conèixer la música a través de la poesia del príncep dels poetes.

Inclou creadors actuals.

Sí, serveix per reivindicar el present, la nova creació, perquè és el que sustenta la cultura i ens fa una mica lliures, és la nostra identitat. Cal donar suport, perquè és la nostra prioritat. És continuar la història.



Per què creu que es va musicar tant Carner?

Té una bellesa especial però a vegades, quan llegeixes la seva poesia, costa d'entendre, has de tenir paciència i deixar-te portar. A la vegada, té molta musicalitat i això crea una expressivitat i una línia de cant que transmet la bellesa de les paraules de Carner. La seva poesia també conté un misteri i això la fa molt musical. Per Peralada hem escollit sis poemes de Carner musicats per Toldrà; alguns de Joaquim Serra, nascut a Peralada, i hem fet un bloc amb cinc versions de Canticel, el poema més musicat de Carner. L'altre bloc són autors contemporanis.

Com es prepara un recital per transmetre tota l'emoció continguda en les cançons?

És molta feina però gratificant i l'he disfrutat. En aquest cas, interpretaré vint-i-cinc cançons en un temps molt acotat i sense pausa. Les interpretaré totes de memòria. Hem assajat molt amb el pianista. Per connectar amb el públic i en streaming, el recital ha de ser el màxim d'acurat possible perquè en qualsevol moment la gent pot desconnectar. Recitar la poesia cantant és intentar que el públic connecti amb el que jo estic sentint.



Forma part d'un projecte més gran.

Sí, fa molt de temps que hi treballo i l'any vinent sortirà un doble cd. Algunes cançons, les més conegudes, les trobes fàcilment, altres no. Una altra mancança: tot són manuscrits originals, no hi ha edicions ben fetes de cada autor. De Toldrà, no existeix ni un llibre ben editat de totes les seves cançons. És una vergonya.