El Museu Dalí rep un grup de professionals convidats de la Fundació Salut Empordà

Un reduït grup de treballadors de la Fundació Salut Empordà ha visitat, aquest dimarts, el Teatre Museu Dalí de Figueres. Davant de l'antic teatre municipal de la ciutat, i seguint totes les mesures de distanciament i higiene preventiva, han estat rebuts per la directora dels museus Dalí, Montse Aguer, qui els ha donat la benvinguda amb una introducció sobre la gran obra del geni empordanès. Un cop dins, a més de recórrer totes les sales, han tingut l'ocasió de contemplar l'exposició temporal 'Dalí: El surrealisme soc jo! Paisatges fora de temps', una ocasió única per veure juntes, per primer cop, algunes de les millors obres del Dalí surrealista que abasten el període entre 1926 i 1943.

Els visitants han entrat convidats per la Fundació Gala Dalí. L'entitat ofereix l'entrada gratuïta als tres espais del triangle (Figueres, Portlligat i Púbol) a tot el personal del col·lectiu sanitari del país que pugui acreditar-ho com a mostra d'agraïment per l'esforç professional fet en el transcurs de la pandèmia.

La Fundació Salut Empordà gestiona l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala.