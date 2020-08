Castelló d'Empúries es prepara per viure la festa major d'estiu, Sant Llorenç

Del 6 al 10 d'agost, els castellonins viuran la festa d'estiu dedicada al seu patró, Sant Llorenç. No serà, però, una festa com és habitual sinó que, com ja va passar anteriorment amb el Carme, patirà severes restriccions i una reducció dràstica del programa. El regidor de Festes, David Garre, assegura que no s'han plantejat no fer-la, però que el cartell quedarà reduït al vint-i-cinc per cent. També ha reconegut que no faltaran actes per a tots els públics.

Castelló d'Empúries és dels pocs municipis que estan intentant preservar els actes culturals i festius de les seves agendes, sempre, però, sent rigorosos a l'hora de mantenir la normativa. La fotografia d'un concert recentment celebrat a Empuriabrava pel Carme, amb Gertrudis de protagonistes, va aixecar queixes, ja que es veia certa gent sense mascareta i molt junta. «Vam permetre als nuclis familiars estar junts i la gent va respectar molt les normes mantenint-se sempre asseguts», comenta Garre, qui reconeix, però, que algunes persones es van treure la mascareta. El cert és que eren poc menys de tres-centes persones de les quatre-centes esperades. En un estiu normal, un concert així hauria superat les dues mil persones.



L'experiència, però, els ha fet aprendre i des d'aquell dia i a tots els actes culturals, els serveis de seguretat contractats per aquests actes amb aforament limitat, «es passegen vigilant que la gent» compleixi. «Senzill i reduït». Així defineix Garre el cartell de la festa que, en alguns punts, encara és viu i s'està acabant de concretar. Hi ha, però, aspectes que ja estan clars com ara que per anar als actes d'aforament limitat caldrà reservar entrada a través del servei Koobin, contractat per l'Ajuntament, per així controlar els assistents i poder-los localitzar, si calgués. Un d'aquests serà el primer que obre la festa, la projecció del film Lone Wolves, del castelloní Sergi Arnau. La projecció es farà a la plaça Joan Alsina el primer dia de la festa, a les 10 del vespre, i podria assistir-hi el director.

La festa no es quedarà tampoc sense pregó. Serà, però, alternatiu, és a dir, no presencial, sinó en streaming i es farà divendres. A hores d'ara encara es manté en secret. Aquell dia també actuarà el Mag Lari, es presentarà el darrer poemari de Fages de Climent i s'inauguararà una mostra d'artistes locals. Dissabte, es programarà un espectacle infantil amb Toti Toronell, del qual se'n faran dos passis. A més, tot i anul·lar el Tapes a la Fresca i la degustació de vins, l'Ajuntament ha inclòs una xerrada-tast sobre el vi de la música amb el músic David Puertas.

Música i foc, amb límits

El mateix dissabte es recuperarà un espectacle d'El Paller i Els Senyors del Foc oferiran l'acte final d'un correfoc, amb el públic assegut.

Diumenge, els infants tornaran a tenir el seu moment amb un espectacle musical a càrrec de Reggae per Xics. La jornada la tancarà l'orquestra Selvatana amb un concert de cobla i un de música de ball. Dilluns 10, el darrer dia, el protagonitzarà Valentí Maymó recitant Jacint Verdaguer.