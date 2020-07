El Festival Sons del Món de Roses extrema les mesures de seguretat

«Som responsables i, per això, hem extremat les mesures, fins i tot, més de les que exigeix el Procicat, serà l'edició més segura de totes». Així de contundent s'ha expressat aquest matí el promotor i responsable del Festival Sons del Món, Xavi Pascual, durant una presentació als mitjans, via Zoom, just uns dies abans que arranqui el festival i amb el 70% de les entrades venudes. Entre les mesures destaca la distància d'1,5 metres entre unitats efectives i seients, en comptes d'un seient sí un no; aforament reduït a 800 localitats, és a dir, un terç del que es habitual; gel desinfectant a les entrades i sortides; obligatorietat de la mascareta; entrada del públic de forma esglaonada per files i seients assignats amb noms, DNI i teléfons de contactes per rastrejar si fosnecessari.

Totes aquestes exigències, que s'han extremat després de veure què havia passat a Barcelona, suposen un gran esforç econòmic, ja que el pressupost d'aquest any és de 360.000 euros. «Hem de creure que som capaços de fer-ho, conviure amb aquesta nova normalitat perquè si ho deixem de fer tot ens arruïnarem», confirmava l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan. Al seu costat, Albert Piñeira, vicepresident segon de la Diputació de Girona, ens que està ajudant molt al sector cultural. També Miquel Curanta, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de la Generalitat de Catalunya, que va qualificar als promotors culturals, com Xavi Pascual, «d'herois». En un temps de festivals anul·lats i d'activitats culturals a la baixa, Sons del Món es manifesta com una alenada d'aire fresc. Per aquest motiu, Pascual va reconèixer «el suport econòmic i moral» de les tres institucions perquè «sense aquesta determinació és molt difícil tirar endavant».