L'Escala acull el concert 'Xaxu: de la tradició a la innovació' amb La Principal del Llobregat

La pèrgola de plaça Catalunya de l'Escala acollirà el proper divendres 31 de juliol,el concert Xaxu: de la tradició a la innovació. Es tracta d'una interessant proposta de La Principal del Llobregat, dirigida per Marcel Sabaté, per a l'Any Xaxu en la qual s'interpretaran composicions d'altres autors i, sobretot, sardanes de Josep Vicens, amb uns arranjaments particulars que faran veure fins a quin punt el Xaxu va ser innovador (o ho hauria estat a dia d'avui).

El concert complirà amb totes les mesures sanitàries preventives (imprescindible dur mascareta) i per això s'inclou en #CULTURASEGURA.

Com que és gratuït i l'aforament limitat (250 persones), és imprescindible fer reserva de l'entrada-invitació corresponent a través de diferents vies: al Museu de l'Escala - Alfolí de la Sal (c/ Alfolí, 6), presencialment, trucant al 972.05.98.23 o al mail infomuseu@lescala.cat o bé a través de l'Agrupació Sardanista Escalenca "Avi Xaxu", responent a aquest whatsapp o enviant correu a agrupsardanistaavixaxu@gmail.com.