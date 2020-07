Satisfacció entre els llibreters de la comarca després del Sant Jordi d'estiu

Aquest Sant Jordi d'estiu, viscut aquest dijous passat d'una forma totalment atípica, deixa però, bones sensacions entre els llibreters de la comarca. Els seus clients habituals i alguns d'esporàdics van apostar per mantenir la flama de la festa del llibre i van atansar-se fins les llibreries, obertes en horaris més amplis, arreu de la comarca. Fins i tot, els llibreters de Figueres, on es va anul·lar la festa al carrer, inicialment pensada amb moltes limitacions, s'han mostrat satisfets amb la resposta dels lectors. A altres punts, com l'Escala, fins i tot van poder-se veure i viure paradetes a front de mar.

Franchu Llopis, de la llibreria La Bookman de Figueres, assegura sentir-se realment content i sorprès: «Tenint en compte que no vam fer parada, la situació de Figueres, ni haver fet promoció del dia, la resposta de les lectores i lectors va ser impressionant». En el seu cas, un seixanta per cent dels clients van ser lectors habituals mentre que la resta van ser esporàdics o turistes que van voler sumar-se a la festa.

Eloi Salvat, de la llibreria Edison, també de Figueres, també subscriu la bona resposta per part dels lectors però evidencia que, en part, es va notar que treballaven menys que en altres punts de Catalunya amb una situació sanitària més estable. «Tenint en compte que nosaltres havíem descartat fer parada, i tampoc vam ser especialment actius amb la promoció prèvia, estem satisfets de la resposta dels nostres amics i clients», reconeix. També van rebre, bàsicament la visita dels seus clients habituals, que «malgrat ja han anat vinguent des de la reobertura, aquest 23 de juliol es van convertir en activistes i van animar la jornada».

«Hem salvat la campanya»

Una llibreria que va tenir sort perquè va poder muntar parada al carrer va ser la Vitel·la de l'Escala. L'editora i llibretera responsable, Gemma Garcia, explica que «ens ha semblat una bona iniciativa i hem tingut la sort de fer-ho». A més, reconeix amb molta sinceritat que «sumant-ho tot haurem salvat la campanya i ens ha quedat clar que sense servei a domicili, la iniciativa llibreriesobertes i aquest Sant Jordi d'estiu ho perdíem tot».



Els més venuts aquest dia

Entre els llibres més venuts, aquestes llibreries destaquen, al capdamunt del rànquing, «M'explico» de Carles Puigdemont; «Boulder» d'Eva Baltasar; «Mar d'estiu» de Rafel Nadal; «Gent nomal» de Sally Rooney; «L'altre cap del fil» d'Andrea Camilleri i «L'any del mico» de Patti Smith. També va tenir una forta acollida popular «Canto jo i la muntanya balla» d'Irene Solà, que es manté ben viu malgrat no ser ja novetat; «La drecera» de l'autor baixempordanès Miquel Martin, qui va estar signant a a Palafrugell, i «Dones valentes» de Txell Feixas.