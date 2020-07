La Cambra del Llibre estima que la facturació del 23 de juliol equival al 25% del Sant Jordi del 2019

La Cambra del Llibre ha anunciat que la facturació del Sant Jordi d'estiu d'aquest dijous equival al 25% del que es va facturar al Sant Jordi del 2019, que va ser de 22,16 milions d'euros. A través d'un comunicat, la Cambra, que no té encara xifres definitives de vendes, ha valorat com "un èxit" la convocatòria i ha apuntat que durant el Dia del Llibre es va repetir "una tendència que s'experimenta des de fa ja uns mesos a les llibreries, que és una recuperació de les vendes dels llibres de fons i que ahir van conviure clarament amb les novetats editorials". Com és habitual per Sant Jordi, es va notar també una elevada proporció de les vendes de llibres en català.

La Cambra del Llibre ha expressat el seu reconeixement a la col·laboració, el comportament cívic i el respecte dels ciutadans a les mesures de seguretat i higiene adoptades per les llibreries, i que havien estat avalades pel Procicat. Cada municipi, ha indicat, va "adaptar la protecció dels espais a la realitat de la seva trama urbana, demogràfica i de situació de salut, ja fos amb recintes perimetrals o zones tancades, amb registre i presa de temperatura, amb respecte per les distàncies de seguretat, control dels aforaments, neteja de mans i ús obligat de mascareta".