La Federació d'Ateneus farà un debat amb accent empordanès sobre la cultura en clau de dona

El pròxim 29 de juliol a les 19h el canal de YouTube de la Federació d'Ateneus de Catalunya serà l'escenari d'una conversa sobre el paper de la dona en la cultura. Una xerrada que protagonitzaran Patricia Linares, presidenta de la Societat l'Amistat de Cadaqués, i la catedràtica de llengua i literatura catalana Rosa Ardid.

La conversa no busca altra cosa que donar veu a dues dones que estan en contacte permanent amb el món cultural i que, per tant, poden oferir una radiografia fidel de les condicions que viuen les artistes. De la mateixa manera, reflexionarà al voltant de les dinàmiques culturals que haurien de canviar per afavorir una presència femenina més gran.

Patricia Linares és la primera dona que presideix l'Amistat de Cadaqués després de 151 anys d'història. La seva relació amb el món de la cultura es va iniciar l'any 1990, quan va treballar al Museu Municipal d'Art. Posteriorment, va estar vinculada al Festival Internacional de Música de Cadaqués i el 2004 va ser la secretaria de l'Any Dalí. Actualment, compagina les seves funcions de presidenta de l'Amistat amb la col·laboració amb la Delegació de les Comarques de Girona de la Federació d'Ateneus.

L'altra protagonista de la conversa, Rosa Ardid, és una gran coneixedora de les grans figures femenines de la literatura catalana. En aquest sentit, ha participat en la publicació de l'antologia poètica de Quima Jaume, 'Misterioses fruites' i també en la de 'Tres poetes de Cadaqués. Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Quima Jaume'. La seva expertesa en la matèria l'ha dut a escriure articles per a publicacions com 'Serra d'or' i a intervenir en tota mena de conferències literàries.

Aquesta serà la segona Conversa FAC després de la que van protagonitzar el conseller de Cultura a l'exili Lluís Puig i Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus. Les converses tenen temàtiques variades i sempre es fan entre personatges coneguts del món cultural i persones associades a algun dels ateneus de la Federació. Es tracta d'una iniciativa sorgida arran del confinament, però que es consolidarà més enllà d'aquest.