La bailaora María Pagés inaugura la primera edició gratuïta i per streaming del Festival Castell de Peralada

La bailaora María Pagés, ha inaugurat la primera edició gratuïta i per streaming del Festival Castell de Peralada, enguany batejat com a 'Livestream'. Ho ha fet amb 'Entremos al Jardin', un espectacle creat per a l'ocasió i dedicat al sector cultural. La posada en escena només l'han poguda veure un petit grup de poc més d'un centenar de persones a les muralles del Carme del Castell de Peralada. La resta d'espectadors ho han seguit en línia des de casa. La crisi sanitària de la Covid-19 va obligar a suspendre la 34a edició del certamen, que ara s'ha reinventat programant sis espectacles amb noms com Alfonso de Vilallonga, David Alegret, Carlos Álvarez, Chassol o Santi Moix. El festival s'allargarà fins al 31 d'agost.

El Festival Castell de Peralada ha inaugurat aquesta nit la versió més alternativa del certamen després de suspendre la 34a edició a causa de la pandèmia de la Covid-19. Es tracta d'un nou format que porta per nom 'Livestream' i que combina espectacles emesos en streaming amb públic presencial molt reduït. L'encarregada de donar el tret de sortida al certamen ha estat una habitual de la programació, la bailaora i coreògrafa sevillana María Pagés, que ha presentat en primícia 'Entremos en el Jardín'.

Es tracta d'una proposta que explora la dialèctica subjacent a la poesia i la dansa, convidant a establir un diàleg amb lletres de Sor Juana Inés de la Cruz, Ibn Arabi, Fray Luis de León, Rumi, San Juan de la Cruz, Tagore, Mario Benedetti i El Arbi El Harti. Acompanyada dalt de l'escenari per dues veus femenines, una guitarra, un violoncel, un violí i una percussió, Pagés ha volgut expressar a través del flamenc la "convivència harmònica" de la contemplació creativa i el ritme "desenfrenat" d'un cos en recerca del desig absolut.

Una obra que ha durant prop d'una hora i on la bailaora ha narrat les inquietuds espirituals i existencials d'una dona amb la vida "marcada pel desig" com a vocació ètica. Tot plegat teixit al voltant d'escenes dramatúrgiques on s'ha combinat paraula, ritme, cant, melodia, zapateado, percussió, veus delicades i – en algunes ocasions - reflexió filosòfica. L'espectacle s'ha creat expressament per a l'ocasió i s'ha dedicat al sector cultural, que està "patint" a causa de la pandèmia de la covid-19.

Pagés ha relatat que la petició d'inaugurar aquesta edició especial del Festival Castell de Peralada va arribar molt al principi del confinament, quan la situació encara estava envoltada de molta "incetesa". Tot i així, assegura que s'hi van accedir de seguida amb la intenció de fer quelcom especial per la ocasió.

La bailaora ha explicat que la idea de fer-ho per streaming és una bona alternativa, però ha volgut subratllar com d'important és "recuperar" les representacions presencials. "La cultura realment és molt segura" ha afirmat, recordant que s'està treballant molt seriosament per prendre totes les mesures necessàries. Pagès ha apuntat que és evident que hi haurà coses que "canviaran", però també s'ha mostrat convençuda que el sector sobreviurà i sortirà de les dificultats com "sempre ha fet".

Precisament, María Pagés també participarà el divendres 24 de juliol al debat 'Cultura i festivals post covid-19', una cita on estarà acompanyada del baríton Carlos Álvarez i del director d'orquestra Josep Pons, tots tres moderats pel director adjunt de La Vanguardia i escriptor Miquel Molina. El debat posarà sobre la taula com es preveu el mapa de la música, les arts escèniques i els festivals del futur i si el sector sabrà reinventar-se davant d'un procés de canvi com el què s'està vivint.



Un format marcat per les mesures de seguretat

Obligat a suspendre la seva 34a edició, el certamen s'ha reinventat perquè l'església i les muralles del Carme del castell de Peralada acullin 80 i 130 persones respectivament. La resta d'espectadors ho hauran de seguir en línia a través de la web del festival. Durant la primera nit, prop d'una setantena de persones han pogut presenciar en directe la inauguració en format presencial. Això sí, enmig d'unes mesures de seguretat molt presents en tot moment com l'obligació de respectar la distància social o l'ús de la mascareta. Uns assistents que venien, majoritàriament, en representació del món artístic i cultural.

Pel director del certamen, Oriol Aguilà, es tracta d'una edició que poc o res té a veure amb les dels anys anteriors, ja que mai havien gestionat uns protocols com els d'enguany. Malgrat tot, Aguilà ha defensat la importància de tirar endavant iniciatives d'aquest tipus, ja que considera que s'ha de lluitar aferrissadament a favor del sector cultural. "Públics, artistes, teatres festivals... una vida sense cultura seria una vida sense ànima ni sentit" ha assegurat.

Precisament un dels punts que més ha destacat el director del festival, ha estat la possibilitat de comptar amb una petita quantitat de públic presencial. "La primera nit s'ha dedicat a la cultura, la següent serà pels professionals sanitaris i n'hi haurà una dedicada a la destinació turística Costa Brava" ha recordat. Un fet que creu que els permet fer-se "companyia" en un moment complicat, així com "tirar endavant junts".



Cinc espectacles inèdits

A partir d'avui i fins al 31 de juliol el certamen oferirà encara cinc espectacles més, tots ells inèdits. L'artista plàstic Santi Moix i l'Orquestra Simfònica del Liceu, dirigida per Josep Pons, protagonitzaran el 25 de juliol un concert-espectacle dedicat al personal sanitari de les comarques gironines. Els hi agafarà el relleu el cantant i compositor Alfonso de Vilallonga, que tornarà a Peralada acompanyat per Pau Figueres, Juan Pastor, Rita Payes i Iannis Obiols, a l'estrena absoluta del seu darrer treball, 'Hors de saison' el 27 de juliol. Una proposta que vol homenatjar el sector turístic de la Costa Brava.

El 28 de juliol s'hi podrà veure el tenor David Alegret, acompanyat al piano per Rubén Fernández Aguirre, que estrenarà 'Canticel', un homenatge a Josep Carner en el 50è aniversari de la seva mort. D'altra banda, el baríton malagueny Carlos Álvarez, actuarà amb un recital inèdit el 30 de juliol. Ho farà, per primera vegada, amb cançons del compositor barceloní Miquel Ortega.

L'última de les actuacions, el 31 de juliol, la protagonitzarà el pianista i compositor francès Chassol. Inventor del gènere 'ultrascore', presentarà per primera vegada a Catalunya el seu treball 'Ludi', un film musical inspirat en la novel·la 'Das Glasperlenspiel (El joc de les granisses)' de Hermann Hesse.