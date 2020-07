La Cambra del Llibre insta a celebrar el Sant Jordi d'estiu a tots els municipis

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes animen els ciutadans a celebrar el 23 de juliol com el Dia del Llibre i la Rosa a tots els municipis de Catalunya en funció de la situació sanitària que tinguin. Les institucions, que agrupen els gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica, juntament amb els floristes, recorden que aquesta jornada vol celebrar el "retrobament" dels lectors amb els llibres i escriptors a les llibreries i a les parades al carrer. La trobada de parades al Passeig de Gràcia de Barcelona s'ha anul·lat per l'increment de casos a Barcelona i l'àrea metropolitana. L'Ajuntament de Barcelona, però, permetrà les parades davant de les llibreries.

Segons un document del Gremi enviat als seus associats al qual ha tingut accés l'ACN, es preveu que l'Ajuntament publiqui properament un decret d'alcaldia que així ho estableix. Serà una autorització general (no per districtes) de parades individuals al davant o al xamfrà més proper a la llibreria, que s'ha de fer responsable de la "gestió" de les cues i el manteniment de la distància de seguretat. Fonts del sector expliquen que ja hi ha "força demanda" de llibreters que volen posar parada.

Aquesta fórmula no tindria consideració d'activitat cultural, i per això esquiva les restriccions per a la contenció de la pandèmia dictades pel Govern divendres passat. I malgrat la suspensió de la celebració del Sant Jordi d'estiu a Barcelona, fonts del sector del llibre consultades per l'ACN han explicat hi ha "força demanda" dels llibreters per posar parades davant de les seves botigues i que aquests estan "molt animats" amb celebrar la jornada amb parades.

Llibreters i floristes agraeixen les mostres de suport que han rebut per promoure la diada i reconeixen l'esforç de les administracions i de tots els municipis per celebrar-lo amb la "màxima seguretat".

Els gremis també recorden que, a través del regal de roses blanques i vermelles, es vol "expressar un sentiment d'esperança en el futur i de record per les persones afectades per la pandèmia".

