Recuperen la veu del Josep Pla més humà, el dels darrers anys de vida

A Josep Valls (Sant Feliu de Pallarols, 1944), li queden dos anys per tenir la mateixa edat que Josep Pla (1897-1981) quan el va conèixer. Ja era conscient aleshores del privilegi que tenia. Quan era petit llegia les seves cròniques a Destino, per consell del pare, i quan el va tenir a prop va convertir, cada trobada, en una lliçó magistral. Entre 1982 i 1997, Valls va publicar aquelles converses i trobades en tres llibres, ara desclassificats. L'editorial Gavarres les recupera a Històries de Josep Pla, juntament amb un recull de fotografies històriques. Aquest divendres estava prevista la presentació del llibre al Cercle Sport Figuerenc, però la situació de rebrots a Figueres ha obligat als organitzadors a posposar la presentació fins a la tardor.

Josep Valls ha copsat un interès renovat en Pla. El llibre, fins i tot, ja ha assolit la segona edició. Ell creu que nous lectors, d'un àmbit no tan gironí, s'acosten a l'escriptor. Ho fan a través de la seva veu, ja que Valls va saber reproduir dia a dia, gràcies a la seva memòria prodigiosa, fins a l'últim detall d'aquelles llargues i sucoses converses de sobretaula, quasi monòlegs, de Pla, quan aquest visitava el Motel Empordà o l'Hotel Almadrava als anys 70, dos escenaris «on se sentia estimat i no utilitzat». Valls també va acompanyar un temps Pla com a xofer i així va ser testimoni de trobades amb personatges molt rellevants. «Li vaig fer de confessor, de metge, de barber... perquè era el Pla que necessitava gent, als 50 anys devia ser intractable», diu Valls, qui puntualitza també l'interès que va començar a sentir aquells darrers anys per la religió i la fe.

Valls, qui encara llegeix Pla cada dia, qualifica l'escriptor de «notari d'un temps que ja ha passat avall, com deia ell, ningú ha escrit tant de la Catalunya de la primera meitat del segle XX».

Històries de Josep Pla

Autor: Josep Valls

Editorial Gavarres

Col·lecció: El Caliu de la Memòria

312 pàgines - 20 euros