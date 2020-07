Somboits: «El paisatge empordanès és inspiració per les nostres cançons»

La banda està formada per vuit membres que, amb la seva secció completa de vents, inunden de felicitat les places i el públic de les festes majors de la comarca quan és possible. Ara, aprofiten el postconfinament per reinventar-se a dalt i a baix de l'escenari.

Somboits és un grup de la terra, proper a totes aquelles persones que el segueixen i amb una ànima festiva que fa vibrar al públic a cada concert.

- Com va començar l'aventura de Somboits?

- Vam començar l'any 2015 quan diversos músics de la comarca que ens coneixíem ens vam ajuntar, com qui ajunta una colla d'amics. L'única intenció era fer el que ens agradava i passar-ho bé, i si de pas podíem tocar a alguna festa, millor que millor. Aleshores, érem un grup de versions amb tres temes propis i vam poder gravar el nostre primer disc Sucre! L'any 2018 va haver-hi un canvi important de membres, i ens vam reinventar. Ara com ara, som un grup musical esperant que la situació sanitària ens permeti tornar a pujar als escenaris.

- Músics de tot arreu van aprofitar el confinament i el temps incert que l'acompanyava per treure temes, és el vostre cas?

- Estar obligat a passar-te dies i dies a casa sense saber molt bé què fer, et porta a buscar moments per distreure't i fer allò que t'omple i t'agrada. Nosaltres vam aprofitar el confinament per reinventar-nos a les xarxes i tenir més projecció: vam treure una versió molt casolana –seguint l'estil dels Stay Homas abans que es fessin virals– de 4,3,3 dels Amics de les Arts, canviant la lletra i adaptant-la a la situació de pandèmia mundial que vivíem. També vam poder penjar un tema nostre El bé i el mal en acústic.

- Impossibilitats de tocar a festes majors i barraques, quins són els plans per a aquest estiu?

- Els grups de música en condicions normals componem a l'hivern i a l'estiu és quan toquem. A més, aquest any havíem de fer la primera presentació oficial dins l'àmbit sonor dels vuit membres de la banda, però veient la impossibilitat de tocar en directe, aprofitarem per gravar cançons i una maqueta de cara al futur.

- Si haguéssiu de definir el vostre públic en una paraula, quina seria?

- Entregat. Entregat i festiu. Al final, molts d'ells són amics i coneguts que ens segueixen per la comarca a les diverses festes de poble i barraques on toquem. Hi ha molta interacció entre el públic i nosaltres, i això dona gust.

- Quin missatge voleu donar amb les vostres cançons?

- El concepte de les lletres és alegre, seguint l'ambient que intentem crear als concerts. El missatge que volem fer arribar passa per la natura, el mar, el vent, el sol, la terra, l'Empordà. El paisatge és motiu d'inspiració de les nostres cançons.

- Què és allò que us fa especials, la vostra essència?

- Com que som vuit músics, tenim influències a escala individual molt diverses els uns dels altres: hi ha qui té un passat més rocker, qui ve del món de la cobla, de la música més folklòrica, i això es percep a l'hora de tocar. D'aquesta unió en surt un estil diferent, una mena de pop mestís amb una secció completa de vents.

- I si us haguéssiu de definir en una paraula com a grup, per quina apostaríeu?

- Casolans en la forma de treballar i propers a les persones que ens segueixen en el camí.