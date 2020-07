Melissa Sanley llança el seu nou single «We are not afraid»

La cantant de Roses Melissa Sanley torna a ser notícia, ja que acaba de treure un nou single, We are not afraid. Aquesta peça, enregistrada a Nova York, ens remet «a la força que tots tenim i que hem d'utlitzar per unir-nos i no alimentar la por». We are not afraid arriba després de dues cançons més que conformen una mena de trilogia musical. Parlem de Mother Earth, una peça que busca «conscienciar sobre la cura del planeta amb la seva pròpia veu», com explica Sanley, i OM, amb la qual cerca la reflexió interior unint la música pop amb aquest conegut mantra.