Les llibreries sostenen el pes d'aquest Sant Jordi d'estiu

L'alegria va durar poc. Aquest divendres passat, tots els actes que estaven previstos per viure a Figueres el 23 de juliol, en un segon intent de Sant Jordi, van quedar en no res. La causa: l'obligació d'extremar les mesures de seguretat per ordre del Procicat, a causa dels nous casos detectats de Covid. Ara, a la capital, la festa del Llibre recaurà principalment en les llibreries, algunes de les quals ja han anunciat que tindran obert en un horari més ampli fins passades les 9 del vespre, i els editors locals ja animen els lectors a passar-s'hi dijous i «mantenir, simbòlicament, l'esperit de la diada». A altres punts de la comarca, com Roses i l'Escala, sí que s'ha previst inicialment tenir algunes parades de roses i llibres al carrer. A l'Escala, a les 8 del vespre, també es farà el recital Sagarra cos a cos amb el Grup Lai, a la plaça Víctor Català.

Inicialment ja havia de ser un Sant Jordi diferent, pensat per donar suport al món del llibre, molt tocat per la pandèmia. A Figueres, hi participaven vint-i-cinc estands amb editorials, llibreries, associacions i floristeries, hi havia previst un pregó amb Núria Esponellà i presentacions breus de llibres d'autors locals. Algunes editorials locals, en aquest cas Brau, Cal·lígraf i Úrsula Llibres, havien apostat molt per l'esdeveniment i l'anul·lació ha estat un «gerro d'aigua freda». «Entenem que les mesures sanitàries estan per sobre de qualsevol celebració i animem a tothom a anar dijous a les llibreries i a regalar lectura», afirmaven els editors de Brau. Tampoc s'ha pogut mantenir el recital Vull les olives, amb Dolo Beltrán i Anna Carné.

Novetats de les editorials locals

El cert és que les editorials locals tenien ganes de sortir al carrer per estar en contacte amb els lectors i mostrar el munt de títols nous que s'havien quedat confinats. Brau arribava amb un llarg llistat: Els nudibranquis del mar català, de Manel Ballesteros, Miquel Pontes i Enric Madrenas; El moble popular a Catalunya, de M. del Agua Cortés; Gonçal Comellas, la integritat d'un violinista de referència, de Lluís Brugués; Els crims de la Pobla, de M. Carme Poblet; D'horitzons i calitges, de Fages de Climent; La font i els dies, de M. Mercè Cuartiella i El solatge clàssic en la poesia de M. Àngels Anglada, de Carme Pagès. Per la seva part, Edicions Cal·lígraf també es va mostrar trista per la notícia, ja que Sant Jordi «és una oportunitat de mostrar el nostre catàleg». Segons ells, «el concepte novetat és una pura marca temporal». Per aquest dia del Llibre, el més nou és Apologia de l'Empordà, de Xavier Febrés; Del Quijote a Tintín, de Joan Manuel Soldevilla; Todos los hombres del dibujante, de Sebas Martín; Les aventures d'Ulisses, de Carles Riba i Una bestiola molt atrafegada, de Jaime Vicente, entre altres.



Desestacionalitzar la festa i fer una edició a l'estiu

Fa temps que els editors independents parlen d'una altra manera de viure Sant Jordi. Alguns ja ho diuen obertament. «Creiem fermament en la desestacionalització del sector i ens sembla una gran idea instaurar una Festa del Llibre a l'estiu, una època tan favorable a la lectura», asseguren des de Brau. També Elisabet Riera de WunderKammer és molt crítica, ja que creu que Sant Jordi només afavoreix les grans editorials. «Jugar-se la salut d'un sector en un sol dia de l'any és una opció de risc i que, en cap cas, fomenta l'estabilitat ni la qualitat»