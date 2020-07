Fortià manté la festa amb actes durant tota la setmana

La festa major de Sant Cels, de Fortià, serà una de les poques que se celebrarà a la comarca aquest estiu i arriba amb molts canvis, respecte a anteriors edicions, a causa de les limitacions provocades per la Covid-19. Enguany, els actes estaran repartits en cada dia de la setmana i tots comptaran amb la cita prèvia per a tothom que hi vulgui participar. «Es fa el que s'havia fet, s'ha anat allargant el temps de decisió, però», explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament fortianenc, Pol Messeguer.

La festa d'enguany va començar aquest dilluns, amb la inauguració de l'exposició Valentí Fargnoli. El paisatge revelat i la presentació del número 21 de La Sibil·la, la revista de Fortià, al Centre Agrícola i Social.



Dos concerts

La resta dels actes, però, seran a l'aire lliure. «Nosaltres veiem que, aquesta, és una festa adaptada al que estem vivint», indica Messeguer. Es mantenen dos concerts de festa major. El primer serà divendres al vespre, amb un concert de quartet A prop, en la distància (flauta, viola, guitarra i veu), mentre que el segon, de música catalana, amb en Sam i Surrell, tindrà lloc diumenge a la tarda, a la plaça de l'Església. Avui dijous al vespre, hi haurà un recital de poesia, a la plaça de l'Església.

També hi haurà, divendres al vespre, una caminada nocturna per l'entorn rural de Fortià –cal portar frontal o llanterna i calçat còmode– i una visita guiada al Fortià de la II República i la Guerra Civil, per dissabte al matí. Per als més menuts, no hi faltarà l'animació infantil, el dissabte a la tarda.