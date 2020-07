La força de María Pagés obre el Festival de Peralada

El Festival de Peralada obre aquest dimecres amb l'estrena de l'espectacle Entremos en el jardín, de la bailaora María Pagés. La seva forta càrrega poètica i estètica és tota una declaració d'intencions d'un Festival que, com diu el seu director, Oriol Aguilà, «segueix viu i no defalleix». La decisió que van prendre d'anul·lar la programació inicial, amb muntatges que feia tres anys que es preparaven, va ser un cop dur, però l'aposta ha estat aquest nou format, més reduït –vuit propostes–, emès en livestream i obert a tothom de forma gratuïta a través del web del Festival i d'altres partners que s'hi han sumat.

Per tirar endavant aquest experiment, nou per a l'equip del Festival però també pel seu públic, s'han envoltat «d'amics», artistes que en anteriors ocasions han recollit in situ l'escalf de l'auditori. Enguany serà diferent. Tot i que les grades no ressonaran amb els cops de peu del públic, manera com té d'expressar la seva satisfacció, els artistes no estaran sols. Hi haurà una petita representació del món sanitari, turístic i cultural. És la manera que ha trobat el Festival empordanès «per retre'ls homenatge». A més a més, els espectacles tampoc es faran a l'auditori gran, sinó que seran més íntims, recuperant-se la muralla del Carme, emplaçament on va començar tot fa més de trenta anys, i l'església, que no tothom coneix.

El Festival s'allargarà fins al 31 de juliol. Aquests primers dies, a banda de l'espectacle de María Pagés, dissabte s'uniran l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu que interpretarà la Simfonia núm.7, de Beethoven, i la Música per als reials focs d'artifici, de Händel, mentre el pintor Santi Moix crearà una obra de grans dimensions en directe. Dilluns serà Alfonso de Vilallonga qui preestrenarà Hors de saison, el seu últim àlbum de cançons pròpies en francès.

El programa també inclou xerrades amb els artistes. A la primera, dimecres, la soprano Sondra Radvanovsky i el músic Rufu Wainwright conversaran sobre la figura de la prima donna. La següent conversa serà divendres entre María Pagés, Carlos Álvarez i Josep Pons, que parlaran sobre el futur dels festivals i la cultura en aquests temps. «Es tracta de reflexionar sobre com construir una societat millor, els reptes i les pors d'aquests mesos», assegura Aguilà. El Festival també ha programat una taula rodona, dilluns, per obrir debat sobre la composició contemporània al país i com els poetes poden contribuir a la renovació de la cançó al segle XXI. Hi participaran Albert Guinovart, Alberto García Demestres, Miquel Ortega, David Alegret i Rubén Fernández Aguirre.



El director reconeix que aquest format és nou per a ells i que una part «ha vingut per quedar-se». «Estem aprenent com tots i ara comencem a caminar amb un contingut audiovisual nou», afirma tot afegint que «el futur el construirem junts».