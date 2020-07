La XXV Fira del Formatge de Lladó queda anul·lada

El diumenge 20 de setembre de 2020 era la data per celebrar la XXV Fira del Formatge artesà de Lladó. Des de la Comissió organitzadora han estat treballant fins al dia avui en canvis de format i adaptacions, juntament amb mesures de prevenció, poder realitzar una Fira amb garanties i condicions aquest any però finalment han decidit anul·lar-la. La decisió es pren a 60 dies per realitzar la Fira, però analitzant la situació actual de la Covid-19 a la zona i veient els nous rebrots i confinaments parcials a municipis de la comarca.

A partir d'avui la Comissió es posa a treballar en la propera edició de 2021 amb "il·lusió i empenta" per recuperar l'essència i el prestigi que hem assolit fins el moment amb les degustacions, maridatges, concurs, activitats, etc. A més, amb el plus afegit per celebrar l'any vinent els 25 anys de Formatgers de Lladó.