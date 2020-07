El Museu de l'Aquarel·la de Llançà presenta les novetats de l'estiu

Activitats gratuïtes per a totes les edats.

Activitats gratuïtes per a totes les edats. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

El Museu de l'Aquarel·la de Llançà presenta les novetats per aquest estiu 2020. Tots els dissabtes de juliol i agost duran a terme uns tallers familiars per descobrir i compartir l'expressió i el joc amb l'art.

Consistiran en una petita visita al Museu per conèixer els artistes locals i s'acabarà fent d'artista a fora la Plaça, per a poder expressar totes les emocions que es senten. El preu és de 3 euros per als majors de sis anys i cal inscripció prèvia a cultura@llanca.cat o bé al telèfon 972 121 470.

Els diumenges ofereixen el curs Emocions i pintura a càrrec de Laia Bedós, artista i experta en l'expressió d'emocions a través de la pintura.

Per una altra part, des del Museu han organitzat una jornada el proper 23 de juliol anomenada 'Sant Jordi des del Museu', la data que es preveia celebrar la jornada de llibres i roses a l'estiu, arran de la pandèmia. Davant la cancel·lació de la festa, el Museu planteja una activitat que consistirà en una visita guiada al Museu a càrrec de l'artista Laia Bedós, i, després, un taller d'aquarel·la a la plaça Major de Llançà.