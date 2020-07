'Històries de frontera' es presenta a Maçanet de Cabrenys el 25 de juliol

El proper dissabte 25 de juliol es celebra a Maçanet de Cabrenys la presentació del llibre Històries de frontera, el qual, segons l'autor, "no és un llibre d'història, sinó d'històries, de relats de persones i situacions, de divulgació seriosa i formal, que aplega setanta narracions de caire històric sobre un mateix àmbit territorial de frontera, el dels Pirineus Orientals, de la Cerdanya a la mar Mediterrània€".

L'autor del llibre, historiador i professor a la Universitat de Girona, Josep Clara, constata el paper de la frontera com a refugi en èpoques conflictives i emigracions polítiques, però alhora com a espai per preparar moviments desestabilitzadors del sistema vigent. També la frontera com a territori privilegiat d'activitats clandestines i com a trampa per deixar-hi la vida.

Tindrà lloc a l'antiga Oficina de Turisme de Maçanet de Cabrenys, a les 19 hores. A més de l'autor, l'acte comptarà amb la presència de Mercè Bosch, alcaldessa de Maçanet; Pere Roura, historiador local; i Àngel Madrià, director de l'Editorial Gavarres.