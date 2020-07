'Dolor y Gloria', segon film del Cinema a la Fresca a la Ciutadella de Roses

El passat dijous va tenir lloc l'inici del cicle de Cinema a la Fresca, un clàssic de les nits d'estiu rosinques que permet gaudir d'una selecció de pel·lícules des de l'espectacular escenari que brinda el recinte monumental de la Ciutadella. La programació d'enguany reuneix 4 films aclamats per públic i crítica: La Mula, Dolor y Gloria, Rocketman, i El Vicio del Poder.

Dolor y gloria (2019), dirigida per Pedro Almodóvar i protagonitzada per Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas i Julieta Serrano, amb la col·laboració especial de Penélope Cruz, serà la pel·lícula que el cicle oferirà el 23 de juliol. El film arriba precedit d'un allau de premis reconeixements: 7 premis Goya (director, actor i pel·lícula inclosos) , Premi a Millor Actor (Antonio Banderas) al Festival de Cannes i les nominacions a millor pel·lícula internacional i millor actor als Premis Òscar de Hollywood, entre d'altres.

El film recorre la vida de Salvador Mallo (Antonio Banderas), un director de cinema que en el seu ocàs professional recorda la seva infància, el primer desig, el primer amor adult, el dolor de la ruptura, l'escriptura com a teràpia, el descobriment del cinema i experimenta el buit davant la impossibilitat de continuar gravant. Per a molts, Dolor y gloria és el relat més personal del director, on les comparacions amb la seva biografia resulten inevitables.

El cicle proseguirà els dies 30 de juliol i 6 d'agost, amb la projecció de les pel·lícules Rocketman i El Vicio del Poder, respectivament. Totes les pel·lícules seran emeses en llengua castellana.

Durant les sessions es donarà compliment a les mesures establertes per les autoritats sanitaries: el públic ha d'accedir amb mascareta, mantenir les distàncies de seguretat i rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran a la seva disposició a l'accés al recinte.