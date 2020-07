Els cinemes, sales de concert i els teatres privats acusen al Govern "d'incoherència i incapacitat" per rectificar

Els cinemes, els teatres i les sales de concert privats han reclamat espais culturals oberts i han remarcat que cap dels 140 brots actius a Catalunya té el seu origen en un acte cultural. En un comunicat del sector privat cultural del president del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, Camilo Tarrazón; la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Carmen Zapata, i la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, es demana al Govern que "rectifiqui immediatament" el tancament d'espais i activitats culturals i se l'acusa "de desbordament, descontrol, incoherència i incapacitat" per rectificar "una norma equivocada". Han alertat que en cas que es "bunqueritzi la decisió", es fa "absolutament necessària la dimissió dels responsables".

El manifest recorda que han complert totes les normes dels protocols acordats amb el Procicat i disposen de control d'aforaments i registres d'usuaris, tan necessaris com inexistents en moltes altres activitats. En aquest sentit, remarquen que cap dels 140 brots actius a Catalunya té el seu origen en un acte cultural. "Aquestes activitats culturals són la base de confiança pels espectadors que són corresponsables de l'èxit de les mesures gràcies a la seva actitud cívica, però també són la base de la reconstrucció de la certesa per a una inversió futura que permeti assolir l'obertura al 100%".

Segons el text, "el premi" a aquesta actuació responsable avalada pels resultats va ser la decisió, primer a Lleida i després a Barcelona i àrea metropolitana, d'aplicar "una resolució de manual d'instruccions d'etapes superades i insegures, on es comença a entreveure el nivell de desgavell per part dels màxims responsables encarregats de fer-nos sortir de la crisi. Esperàvem una fase 2 flexible, però la realitat a hores d'ara és que ens han tancat la cultura".

Han ressaltat que s'està tirant endavant la campanya CulturaSegura perquè "no és acceptable, ni cert, ni just que es projecti el missatge a la ciutadania que la cultura és una activitat contagiosa i se'ns privi de la viabilitat econòmica que podem tenir després de quatre mesos de crisi". Per contra, han afegit, hi ha "platges obertes, activitats obertes, el carrer obert, i les vacances a tocar, i l'única ocurrència és tancar els espais segurs" com els culturals que estan "en condicions de màxim control, higiene i distància, homologades pel propi Procicat".

"Com es pot tancar tot un sector d'activitat que representa gairebé un 4% del PIB directe, sense cap argument sòlid ni causa justificada? En base a quin dret, a quina llei? Qui respon dels danys causats?", s'han preguntat els signants.

Representants dels cinc sectors culturals (música, editorial, arts escèniques, arts visuals i audiovisual) es van reunir amb el Departament de Cultura i representants del Departament de Salut i d'Interior.

"Davant d'una manca d'arguments creïbles per decidir tancar tota una activitat segura i deixar-ne moltes sense control al lliure albir de la ciutadania, les parts de la taula van assumir diversos compromisos". Per part del sector, han indicat, van reiterar la seva voluntat de ser part de la solució, oferint una gestió corresponsable en la gestió de la seguretat dels espais. Per part de la Secretaria de Salut i d'Interior, "gestionar amb caràcter urgent les peticions d'obertura d'activitats prohibides amb la resolució, a partir d'enviar documentació als ajuntaments per ser validada pel Procicat".



"Descontrol, incoherència i incapacitat"

Han recordat que el Govern encara no s'ha pronunciat sobre les activitats culturals que aquest diumenge ja es van celebrar, "augmentant encara més la seva imatge de desbordament, descontrol, incoherència i incapacitat" per rectificar "una norma totalment equivocada que ha fet un mal irreparable a un sector ja de per si molt damnificat".

Així mateix, s'assenyala que aquest diumenge van assistir a "un espectacle polític grotesc" que "avergonyeix", fruit "d'una errada de dimensions no creïbles, que no s'esmena sinó que es reforça". En aquest sentit, els signants del manifest han indicat que la norma prohibeix fer actes culturals, però té una excepció i és que "si es demana permís al Procicat, a través dels ajuntaments, hi ha la possibilitat d'obrir. Aquesta mesura que tots creiem que era a mida del Festival Grec, ens diuen que és l'escletxa per obrir l'activitat cultural que encara no ha decidit anul·lar-se definitivament".

Han alertat que "a partir d'ara, si ningú no rectifica, hi haurà una allau de peticions per fer activitats culturals obertes al públic, des de festes majors, fins a activitats en espais tancats. I el Procicat les ha d'estudiar totes. Activitats municipals realitzant-se sense permís ahir, incertesa fins a l'últim moment, descrèdit del Govern, baralla i soroll polític, públic desinformat i desorientat, i tot un sector estigmatitzat, arruïnat i indignat".

Han demanat que es "rectifiqui immediatament la decisió sobre el tancament dels espais i activitats culturals, donat que estem complint amb totes les mesures i no hi ha cap cas de contagi, i que no se suspengui l'activitat cultural segura de l'estiu"; que s'escolti al sector en la gestió de les decisions que li afecten tan essencialment; que la gestió de la crisi "tingui fases de restriccions és lògic, però els espais culturals ja no són els capdavanters en el tancament, ja que són els espais més segurs". Per tant, que "els espais culturals estiguin al final de les fases de tancament davant de qualsevol futura gestió de la crisi".

També ha reclamat al Govern que la cultura sigui considerada com "un dels valors que ha ajudat a suportar la crisi i se la tracti amb la justa correspondència" i que "es generin campanyes de confiança entre el públic, tan malmesa per les imprudents declaracions emeses des del Govern".



Dimissions

Ha considerat que són demandes "assumibles, justes i la rectificació honora a qui l'exerceix especialment quan l'error és tan flagrant. Malgrat tot, el descrèdit és tan gran que li ha tret categoria d'estigma a la cultura i ara qui l'ostenta és el Departament de Salut. En cas contrari, en cas que es bunqueritzi la decisió i no es comprengui que estem en una fase nova on moltes empreses de tots els sectors som segures i estem preparades per continuar obertes convivint amb la crisi, es fa absolutament necessària la dimissió dels responsables".