El Casino Menestral figuerenc entrega els premis #concursfotofirescasino2020

El Casino Menestral figuerenc va fer entrega ahir a la tarda dels premis del concurs fotogràfic per Instagram #concursfotofirescasino2020. La tradicional activitat dins de la programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres no es va suspendre tot i l'anul·lació de les festes per la pandèmia de la Covid-19.

Així, el motiu de les fotografies es centrava en qualsevol aspecte relacionat amb l'edició de les Fires i Festes de la Santa Creu 2020 i demanava als participants creativitat, enginy i imaginació.

Les categories eren El confinament més creatiu: #confinamentfirescasino20; Vistes des de la finestra: #finestrafirescasino2020; i la categoria infantil. En les dues primeres els guanyadors van estar, Jordi Callol, col·laborador d'aquest Setmanari, i Esther Gómez, respectivament.

L'entrega de premis es va fer ahir a la tarda al Casino Menestral. Per la categoria infantil, una ruta amb poni a l'estany de Banyoles; per la categoria d'El confinament més creatiu, una ruta amb kayak a la Costa Brava; i per la categoria Vistes des de la finestra, un bateig submarinista en les platges de l'Escala.