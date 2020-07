Terramar sorteja quatre entrades per la visita teatralitzada "Cendres, pedres i cèntims"

Terramar sorteja quatre entrades entre els subscriptors del Setmanari de l'Alt Empordà per la visita teatralitzada "Cendres, pedres i cèntims", a Peralada. A través de dos actors, ens transportarem a l'època tot recorrent el poble de Peralada i haurem d'interactuar amb ells per poder entendre aquella època, Per a tots els públics.

Tindrà lloc el diumenge 19 de juliol a les 20 h. Oficina de Turisme. Tel. 972 538 840