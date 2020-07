Les actrius Àngels Bassas i Ariadna Colomer s'incorporen a l'equip docent de l'ATEB

L'Aula de Teatre de Figueres engega aquest juliol inscripcions de cara al curs 2020-21, en una temporada que vindrà marcada per ser immediatament posterior al sotrac de la Covid-19, que va fer acabar el curs anterior de forma sobtada. Ara, l'Aula de Teatre de Figueres torna amb més força que mai, amb novetats i amb ganes d'apropar el teatre a tothom qui s'hi vulgui endinsar. Qui hi estigui interessat/da, a l'Aula hi trobarà cursos de teatre per a totes les edats –mainada, joves i adults–, tant de teatre i interpretació com cursos específics de cos, veu i interpretació de cançons.

Com a novetat, aquest any s'inicia el projecte de la companyia de l'Aula de Teatre, que vol ser un espai comú per a joves i adults que vulguin formar part del procés de creació i assaig d'un espectacle (les classes de l'Aula no s'enfoquen a preparar una representació a final de curs, sinó que se centren a donar eines amb exercicis i dinàmiques, i es realitzen petites mostres del treball durant el curs en contextos diversos). Alhora, l'Aula és una eina de suport per a qui vulgui encarar la seva carrera professional cap a les arts escèniques: enguany, s'ofereix un servei d'acompanyament individual per a processos de selecció, entrenament personal o coaching, preparació de discursos, session particulars de cant o dicció, entre altres.

L'equip docent també compta amb novetats: d'una banda, Àngels Bassas s'incorpora per dirigir grups de joves i adults; i, de l'altra, l'actriu Ariadna Colomer és la nova professora dels cursos d'interpretació de cançons.

A més, s'està treballant per ampliar els avantatges de formar part de l'alumnat de l'Aula: descomptes en el Figueres a Escena i un carnet d'alumne amb descomptes per a activitats culturals, llibreries, cinema, teatre...



Els cursos 2020-21

Els cursos de teatre infantil, adreçats a mainada d'entre 5 i 12 anys, s'enfoquen a despertar les habilitats expressives i creatives dels infants, tot apostant per l'educació emocional i l'educació en valors. A més, s'ofereix un curs de Teatre en família, perquè les famílies amb infants més petits tinguin un espai compartit on relacionar-se i divertir-se a traves del teatre.

Quant als cursos de teatre jove, adreçats a joves de 12 a 20 anys, des de l'Aula es vol oferir un acompanyament en el desenvolupament de les tècniques d'interpretació, expressió oral i corporal de les joves, tant per a aquelles que vulguin enfocar la seva carrera en el món de l'art dramàtic com per al jovent que tingui el teatre com a afició. Els cursos dels joves inclouen una sèrie d'activitats paral·leles per ampliar-ne l'experiència i formació (Club de Lectura a la Biblioteca de Figueres, sortides a sales de teatre i al Figueres a Escena...).

Pel que fa als grups de teatre per a adults, l'Aula segueix en la línia d'oferir un espai per poder desenvolupar la creativitat, així com posar en pràctica i seguir treballant les tècniques interpretatives, l'expressió oral i corporal. Aquest any, s'ofereix un nou grup per arribar a més gent i obrir noves places.



L'ATEB

L'Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB) és una federació sense ànim de lucre d'entitats teatrals i culturals de Figueres que rep el suport de l'ajuntament. Dóna estructura al projecte l'Aula de Teatre de Figueres i és un punt de trobada de les entitats i grups de teatre del municipi, així com una plataforma de participació ciutadana en l'àmbit cultural i local. L'ATEB, d'acord amb les seves finalitats, treballa a partir de tres eixos principals dins l'àmbit de les arts escèniques i el sector cultural: l'Escola de Teatre, el Club de l'Espectador i l'associacionisme cultural.

Gràcies al suport de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Figueres i altres administracions, l'Aula de Teatre és un actor articulador del sector de les arts escèniques a la ciutat i la comarca, així com un interlocutor en l'àmbit de l'associacionisme cultural i teatral de la ciutat.

El curs de l'Aula de Teatre inclou diverses activitats puntuals que van més enllà d'un espai de formació en art dramàtic, com mostres conjuntes, petites col·laboracions amb altres entitats, sessions de Català a través del Teatre (per a qui vulgui posar en pràctica l'aprenentatge del català) o tallers amb les famílies dels participants durant una setmana, entre altres.