L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries posa en funcionament Visitmuseum

L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries posa en funcionament un nou recurs interpretatiu a la seva exposició permanent en el marc del programa Visitmuseum. Els museus catalans a les teves mans, promogut pel Departament de Cultura i el Departament d'Empresa i Coneixement, nascut amb la intenció de reduir la distància entre el museu i el personal visitant.

El recurs sonor, realitzat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries es pot escoltar de manera gratuïta des del dispositiu mòbil del personal visitant i a través del web del Visitmuseum. És un molt bon suport a la visita presencial del museu que permet a l'usuari complementar el seu recorregut de la mà de catorze relats, escrits per l'historiador Àlex Rebollo, que enriqueixen el discurs expositiu des del vessant més humà. Té una durada de 25,14 minuts dividits en 14 pistes d'àudio disponibles en català, castellà, anglès i francès.

A través d'una història de vida, la del Llorenç, l'últim moliner de la Farinera, i la seva néta Candela, els i les visitants s'endinsen en la història del molí de Castelló d'Empúries. Partint del llibre del moliner, un llibre que des del segle XIV ha anat passant de moliner a moliner, s'explica el funcionament dels diversos sistemes de mòlta; l'origen del blat i els seus diferents tipus; la tasca de la dona a la Farinera, a partir del personatge de la Joana Massissa, vídua del moliner i posteriorment dona del Serrallonga; com s'emmagatzemava i es transportava el blat, la importància de la neteja i el paper del moliner a l'hora de decidir les barreges de blat fent estudis de qualitat amb l'índex de Pelsencke. Finalment, els protagonistes de la història, en Llorenç i la Candela, parlen de visitar l'Empordà i acaben el llibre del moliner parlant de la conversió de la Farinera a Ecomuseu.



Visitmuseum

El programa Visitmuseum. Els museus catalans a les teves mans, promogut pel Departament de Cultura i el Departament d'Empresa i Coneixement, és gestionat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Va néixer de la necessitat de dotar-se d'eines per tal d'atendre millor el públic en la seva visita als museus. Un dels reptes per a gran part dels museus del país és el d'oferir continguts de qualitat en diferents idiomes i això és el que permet l'aplicació.

Visitmuseum suma ja 28 experiències que milloren amb un grau alt de satisfacció la visita al patrimoni museístic del país. Les darreres que s'han produït han estat les del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona (MNAT), Can Marfà Gènere de Punt-Museu de Mataró i el Museu de la Garrotxa i Museu d'Art de Sabadell.

Actualment s'estan produint nous relats sonors: Museu Camps i Cava de Guissona, Museu de la Immigració de Sant Adrià del Besós, Museu i necròpolis paleocristiana de Tarragona (MNAT), Museu Etnogràfic de Ripoll i Museu d'Arenys de Mar. Cal destacar també que aquest any, amb la voluntat de fer els museus més accessibles s'estan adaptant a Llengua de Signes Catalana les produccions del Museu de la Vida Rural (2017) i de l'exposició de síntesi TÀRRACO/MNAT del MNAT-T4 (2018).