Un any més, la processó de la Verge del Carme pels canals d'Empuriabrava, donarà el tret de sortida a les Festes del Carme. Dijous 16 de juliol, a les 19 h, les embarcacions que hi participin es concentraran a la bocana del Port d'Empuriabrava per iniciar la processó. Tot seguit es farà el recorregut pels canals que finalitzarà a la capella de la Verge del Carme, a l'avinguda Castelló d'Empúries d'Empuriabrava. Aquest any, a causa de les circumstàncies, no es faran els honors a la Verge que es traslladarà directament de la barca a la capella.

Com cada any, s'ha demanat col·laboració perquè es decorin amb fors les embarcacions que participen a la processó i que a les 20h facin sonar les sirenes.