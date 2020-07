Estem d'Acords: «El que ens fa especials és la versatilitat del nostre repertori»

Amb dues cadires de separació entre cantants i una distància prudent, els joves d'Estem d'Acords ja fa dos mesos que han tornat al seu local habitual per reprendre els assajos dintre del que tots ja coneixem com a «nova normalitat». Hem parlat amb vuit d'ells via Skype, en Bernat Cabrera respon en nom de tots.

- Com ha estat tornar a assajar després del confinament?

- Teníem moltes ganes de tornar a fer el que ens agrada. A mitjan confinament vam reprendre els assajos via online, però és clar que no era el mateix. Poder tornar a estar amb els companys, al mateix local i escoltar-nos les veus en directe és un plaer. Ara ja tornem a assajar tots dotze, però durant les primeres setmanes de desconfinament assajàvem només mitja plantilla junta.

- Què ha passat amb l'agenda de concerts d'aquest estiu?

- S'han cancel·lat tots. Bé, tots menys el concert del dissabte 18 de juliol a la plaça Catalunya de Sant Pere Pescador –esteu convidats a venir-hi tots–. Ningú s'esperava aquesta situació, però ara ens toca adaptar-nos-hi de la millor manera possible, anar veient com prosperen les coses i esperar poder tornar a pujar dalt d'un escenari amb públic tan aviat com es pugui perquè ens en morim de ganes.

- Durant el confinament, vau versionar la cançó Technologic Get Lucky, de Daft Punk, a Instagram, com va ser l'experiència?

- Va ser un procés força feixuc, perquè enganyar-nos –tots afirmen amb el cap–. Cap de nosaltres estava acostumat a aquest nou format i tot era nou: assajàvem a través de l'aplicació Zoom, que el teletreball ens ha fet descobrir-la a tots, i posàvem una base sobre les nostres veus. Malgrat els problemes tècnics, estem molt contents del resultat i sempre podrem dir que vam treure a la llum una versió musical en plena pandèmia mundial. Esperem que sigui la primera i última vegada, però.

- Tenint en compte que sou dotze membres, com us poseu d'acord a l'hora d'escollir les cançons?

- En aquest cas, dir-nos Estem d'Acords no s'adequa a la realitat –somriuen–. Ens costa molt arribar a un consens, perquè tots tenim els nostres gustos i preferències musicals, però s'ha de dir que sempre intentem que la decisió tingui el màxim suport a través de votacions i, si veiem que no funciona, canviem d'opció.

- Què us diferencia?

- Primer de tot, no som una coral recurrent; som un cor de cambra. Tots nosaltres som solistes i això a les corals no passa. Gràcies als arranjaments que compon en Pere Puig (pianista i pare del cor) per a nosaltres podem arribar a versionar cançons a vuit veus diferents i potenciant la individualitat dintre d'un conjunt de veus. Per altra banda, tenim un repertori ampli i versàtil que inclou cançons de totes les èpoques: des de les clàssiques a les més modernes, passant per diversos estils de música.

- Si us haguéssiu de definir en una paraula, quina seria?

- Versatilitat, se sent des del dar­rere del local. –Es miren els uns als altres i ho confirmen–. Versatilitat.