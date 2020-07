El monestir de Sant Pere de Rodes i la Canònica de Vilabertran reobren les portes

El monestir de Sant Pere de Rodes i la Cano?nica de Vilabertran reobren les portes i posen en marxa aquesta setmana l'agenda d'activitats d'estiu amb l'objectiu de donar a cone?ixer els espais a la ciutadania i atreure un major nombre de visitants. Durant aquest estiu, l'Age?ncia Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya? estrena diverses activitats per descobrir o redescobrir aquestes dues joies monumentals de l'Emporda?.

A Sant Pere de Rodes, el passat més clandestí del monestir serà el fil conductor de la majoria d'activitats d'aquests pròxims mesos, amb propostes inèdites que permetran descobrir les històries relacionades amb el moment en què els monjos van abandonar el conjunt monumental, el 1798. Una de les propostes més destacades és Furtius i exploradors a Sant Pere de Rodes, una nova visita teatralitzada que permetrà als visitants conèixer com els furtius, contrabandistes i caçadors de tresors van assaltar els murs del monestir atrets per les nombroses llegendes que parlaven de les riqueses qui hi havia amagades. L'activitat, que tindrà lloc al capvespre i un cop el monestir estigui tancat al públic, se celebrarà tots els divendres del 24 de juliol al 28 d'agost, i l'edat recomanada és a partir de vuit anys.

La nova programació d'aquest estiu al conjunt monumental també proposa una visita inèdita sobre la relació entre el monestir i els vins. Clandestins: nova Nit de Vins a Sant Pere de Rodes és el títol d'aquesta original proposta que apropa als visitants a aquesta històrica vinculació quan el cap de Creus estava cobert de vinyes, i de nits, les seves cales veien salpar balandres de bocois de vi. Amb la marxa dels monjos, la fil·loxera i l'auge del turisme van propiciar que bona part del cultiu s'abandonés i que la producció de vi en aquesta zona es reduís fins a la seva pràctica desaparició. L'activitat, que tindrà lloc tots els dijous des del 16 de juliol i fins a finals d'agost, es completarà amb un tast de vins de cellers de la DO Empordà al cap de Creus. La proposta és per a persones majors de divuit anys.

Una altra de les activitats programades aquest estiu i vinculades amb l'època més aventurera del monestir permetrà als més petits i a les seves famílies convertir-se en exploradors a la recerca dels tresors amagats al conjunt monumental. La proposta Mrs Stone i els tresors de Sant Pere de Rodes proposa ajudar a la intrépida exploradora Mrs Stone a buscar les riqueses que els monjos van deixar oblidades al monestir en un joc de pistes que permetrà als participants conèixer d'una forma amena i divertida tots els racons del recinte. L'activitat, que tindrà lloc cada dimarts del 21 de juliol al 25 d'agost, està pensada per a famílies amb mainada de quatre a vuit anys.



Visites guiades

Del 16 de 31 de juliol, Sant Pere de Rodes programa visites guiades en catala? (12h) per cone?ixer a fons la histo?ria i l'arquitectura d'aquesta joia del roma?nic catala?. Durant el mes d'agost, les visites guiades tenen lloc cada dia en catala? (11.30h) i en castella? a les (12.30h). A banda de les visites habituals, el conjunt monumental tambe? ofereix el 15 d'agost l'activitat Entre el poble i el monestir: visita guiada a Santa Creu i Sant Pere de Rodes. Una proposta gratui?ta per cone?ixer el passat medieval de la muntanya de Verdera tot visitant l'antic poble de Santa Creu, l'esgle?sia de Santa Helena i el monestir de Sant Pere de Rodes. Aquesta proposta forma part de les visites guiades als espais medievals que organitzen els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà.



Mu?sica medieval en directe

Despre?s de l'e?xit dels darrers anys, el monestir torna a programar la proposta Mu?sica medieval a Sant Pere de Rodes. Antoni Maduen?o, el reconegut musico?leg i inte?rpret dedicat al repertori medieval, oferira? diverses propostes al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre. ?Els dies 16 i 23 de juliol i 13 i 27 d'agost, es programa l'activitat Reconstruccio? d'instruments i cant medieval.

Al llarg dels dies programats, l'artista ?combinara? la interpretacio? de repertoris medievals a l'esgle?sia de Sant Pere de Rodes amb la construccio? en directe d'una rèplica dels instruments musicals de la Portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll. A banda d'aquesta proposta, Maduen?o tambe? oferira?, el 23 d'agost, el concert De metamorfosis i viatges, a l'esgle?sia de Santa Helena. Finalment, el 5 de setembre, s'oferirà un taller de polifonia medieval amb una aproximacio? divulgativa dels cants medievals. Totes les activitats d'aquest cicle són gratuïtes amb l'entrada al monument.



Nova activitat a la Cano?nica de Vilabertran

La Cano?nica de Vilabertran també proposa aquest estiu una nova activitat que porta per títol Un brindis pels nuvis! Nit de vins a la Canònica de Vilabertran per reviure un esdeveniment excepcional que va tenir lloc en aquest espai l'any 1295: el casament de Blanca de Nàpols i el rei Jaume el Just. Durant vuit dies i vuit nits Vilabertran va viure una festa grossa amb comitives reials arribades de tot Europa, passavolants, músics i dansaires. La proposta permetrà als visitants conèixer els banquets i festes medievals i estarà maridada amb un tast de vins empordanesos. L'activitat se celebrarà tots els dimarts del 21 de juliol al 25 d'agost i és per a majors de divuit anys.

Aquest estiu, la Canònica de Vilabertran també oferirà la visita El tresor de la plana: visita guiada a Santa Maria de Vilabertran que també forma part de les visites guiades als espais medievals de l'Empordà que organitzen els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà. La visita, que tindrà lloc el 16 d'agost i és per a totes les edats, permet descobrir la història i arquitectura d'aquesta joia del romànic català.



'Et mereixes un monument'

Els monuments reobren sota el lema Et mereixes un monument, amb el qual es vol fer èmfasi en el civisme i responsabilitat que la ciutadania ha demostrat fent front a la Covid-19. Les activitats vinculades al vi de Sant Pere de Rodes i de Vilabertran es realitzen amb la col·laboració del Consell Regulador de la DO Empordà i de la Ruta del Vi DO Empordà. Les places a les activitats so?n limitades i cal tramitar les reserves corresponents al correu electro?nic reservesspv.acdpc@gencat.cat? o als tele?fons 972 387 559 i 972 194 238.



Mesures de seguretat

El Departament de Cultura, a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, ha dedicat importants esforços a implantar mesures que garanteixin la seguretat i protecció dels treballadors i visitants, i també del patrimoni. Amb l'objectiu d'oferir espais segurs, s'han adoptat mesures específiques de protecció, informació i senyalització, alhora que s'han adequat els espais als actuals requeriments normatius. També s'han modificat i adaptat els horaris i protocols, tant d'atenció al públic com de neteja, per garantir la correcta atenció als visitants.

Pel que fa als requisits que s'exigeix a les persones que visitin els monuments i jaciments, cal dur sempre la mascareta posada, seguir les indicacions de les persones responsables dels equipaments, respectar la distància física de 2 metres, i es prioritza el pagament amb targeta de crèdit.