Llançà revitalitza l'interior de la Torre Romànica amb un centre d'interpretació

L'Ajuntament de Llançà va inaugurar, el passat divendres 10 de juliol, l'exposició i el centre d'interpretació "La Torre de la Plaça i el passat del seu entorn" a la Torre Romànica de la plaça major del municipi costaner. L'acte de presentació, que va comptar amb l'assistència del Vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, es va realitzar a la Sala de Conferències de la Casa de Cultura amb una conferència sobre l'exposició, a càrrec de Joan Serra i Carles Chacón, autors del contingut de l'exposició.

L'Ajuntament de Llançà ha revitalitzat l'interior de la Torre Romànica de la Plaça Major del municipi per convertir-la en un centre d'interpretació del passat i de l'entorn d'aquesta construcció emblemàtica. Així mateix, s'ha realitzat una renovació total de la imatge i del contingut que s'ofereix, per tal d'aconseguir una exposició més atractiva per al visitant.

L'exposició de la torre de la plaça pretén millorar, enriquir i complementar la visita a la torre romànica de Llançà. Cada una de les plantes són rellevants i complementen la informació que es va trobant en els 14 plafons que conformen l'exposició. Cada plafó aporta continguts (fotografies, dibuixos, documents i explicacions) per contextualitzar el període històric de l'època medieval i inicis de l'edat moderna a Llançà.

La Torre s'erigeix com un node principal partir del qual es podrà conèixer la història de Llançà en aquest període històric, repassant el patrimoni arquitectònic i paisatgístic del seu entorn, com era la vida dels llançanencs i llançanenques o les relacions amb el Monestir de Sant Pere de Rodes.

El projecte, liderat per les àrees de Turisme i Cultura del consistori llançanenc, s'ha realitzat amb el personal propi de l'ajuntament llançanenc: el contingut dels plafons ha estat formulat i redactat pels tècnics de l'Arxiu Municipal Llançà i la maquetació i el disseny ha anat a càrrec del dissenyador gràfic de l'Ajuntament de Llançà. La Diputació de Girona ha cofinançat el projecte.

Des de divendres passat, el centre d'interpretació i l'exposició «La torre de la Plaça i el passat del seu entorn» que acull l'edifici ja estan oberts al públic i l'entrada és lliure. Per accedir, cal demanar la clau a la Casa de Cultura en l'horari d'atenció al públic (Dilluns de 9h a 13h, de dimarts a divendres de 9h a 13h i de 17h a 20h, dissabtes de 10.30h a 13h i de 17h a 20h, i diumenges i festius de 10.30h a 13h).