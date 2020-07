Cinema a la fresca per les Festes del Carme d'Empuriabrava

Dins dels actes de celebració de les Festes del Carme a Castelló d'Empúries, dijous i divendres, a la plaça de les Palmeres d'Empuriabrava, hi haurà cinema a la fresca amb la projecció de les pel·lícules ADÚ i La Mia i el lleó blanc. Aquesta última substitueix la pel·lícula el Rei Lleó que s'havia proposat primerament però que s'ha hagut de canviar per qüestions alienes a l'ajuntament.



ADÚ, dijous 16 a les 23 h

En un intent desesperat per arribar a Europa i amagats davant d'una pista d'aterratge al Camerun, un nen de sis anys i la seva germana gran esperen per colar-se en els cellers d'un avió. No massa lluny, un activista mediambiental contempla la terrible imatge d'un elefant, mort i sense ullals. No només ha de lluitar contra la caça furtiva, sinó que també haurà de retrobar-se amb els problemes de la seva filla acabada d'arribar d'Espanya. Milers de quilòmetres al nord, a Melilla, un grup de guàrdies civils es prepara per enfrontar-se a la furibunda multitud de subsaharians que ha iniciat l'assalt a la tanca. Tres històries, que es creuaran i canviaran les seves vides. La pel·lícula es projectarà en castellà i amb subtítols en anglès.



La Mia i el Lleó blanc, divendres 17 a les 22 h

Per a tots els públics. La pel·lícula mostra una amistat increïble entre una nena i un animal. Aquesta faula es troba a mig camí entre el drama i l'aventura per a tota la família, i ens mostra valors importants com la llibertat i l'amistat. La història se centra en una jove que s'ha traslladat amb els seus pares des de Londres fins a Àfrica. La nena acaba establint un vincle molt fort i sorprenent amb una cria de lleó salvatge albí. La seva amistat la impulsa a viatjar per la sabana per salvar el seu millor amic de la venda a uns caçadors una vegada l'animal arribi a l'edat adulta. La projecció es portarà a terme en català amb subtítols en anglès.

L'aforament a la plaça de les Palmeres serà limitat. Per tal de poder accedir al recinte s'ha de reservar entrada a través de www.castello.cat o a les oficines de turisme del municipi. És obligatori l'ús de mascareta.