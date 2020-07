L'artista Gemma Humet obre el Cicle Música D'Nits a Roses

El Cicle Música D'Nits, organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses, arriba a una nova edició, on música i patrimoni es fusionaran per tornar a gaudir de les poètiques vetllades d'estiu sota els estels, en aquesta ocasió de la mà de Gemma Humet, Ian Sala i Ignasi Tomàs i Jabier Muguruza. Enguany, la totalitat dels concerts es realitzaran a la Ciutadella de Roses els dies 17 i 25 de juliol i 22 d'agost.

Gemma Humet, una de les veus amb més llum i personalitat del panorama català actual, serà l'encarregada d'obrir el cicle el 17 de juliol amb un repertori impregnat amb l'essència de la cançó d'autor i protesta.

El 25 de juliol serà el torn dels rosincs Ignasi Tomàs i Ian Sala. Després de Poesia, cançons i aiguamolls, la proposta poetico-musical amb què participaren en l'edició 2019 del Festival Març de Paraules, els dos artistes tornaran a sumar els seus talents aquest estiu, oferint l'espectacle Cantus i Contes.

La cloenda del cicle arribarà el 22 d'agost amb Jabier Muguruza, un dels més reconeguts cantautors de les darreres dècades al País Basc, que oferirà a Roses un recor­regut per la seva àmplia discografia.

Les entrades, que tenen un preu de vuit euros, es poden adquirir online i a la Ciutadella de Roses a partir del 6 de juliol.