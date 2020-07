Figueres presenta la programació cultural d'estiu

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí la programació cultural d'estiu 2020. Es tracta d'una programació quilòmetre zero, amb artistes locals empordanesos per posar en valor el talent local.

Durant els mesos de juliol i agost s'han programat concerts a la fresca, cinema al carrer i concerts de sardanes.

La programació cultural seguirà les mesures de seguretat i sanitàries com la distància de seguretat, l'aforament limitat, controladors als accessos i l'adquisició d'entrades amb reserva prèvia, així com l'ús obligatori de mascareta.

La programació musical, que es farà a la plaça de la Cate és molt variada (jazz, versions, clàssic, rock, audicions sardanes...) per fer gaudir als figuerencs i figuerenques de les nits d'estiu a la fresca.

Des de l'Ajuntament destaquen la col·laboració de les entitats en la programació: Joventuts Musicals

programa dos concerts (Apollo Jumpers i The Rates&Company), Foment de la Sardana amb sardanes i La Cate amb concerts i cinema.

Destaca el concert amb motiu del Mil·lenari de Sant Pere el dia 1 d'agost a la Parròquia de Sant Pere amb un duet de violins a càrrec d'Elena Rey i Sara Bitlloch

Les reserves de les entrades es poden fer a www.figueresaescena.koobin.com i els dijous, de 18 a 21h, a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí. L'aforament està limitat a 150 persones a la Plaça Josep Pla i a 66 persones a la plaça de La Cate.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha posat en valor la col·laboració de les entitats de la ciutat per fer-la possible i ha destacat que "aquesta és una programació de proximitat, marcada per les mesures de seguretat i per promocionar els talents locals. Va destinada al públic figuerenc per tal que puguin gaudir de les nits d'estiu dels mesos de juliol i agost. Volem mantenir l'activitat cultural a la ciutat, encara que sigui amb mesures estrictes de seguretat".