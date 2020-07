Quatre llibreries de Figueres rebutgen fer Sant Jordi a la Rambla el 23J

La celebració de la Fira del Llibre i de la Rosa convocada per al 23 de juliol a Catalunya en substitució de la data tradicional d'abril, posposada a causa de la pandèmia, no comptarà amb la participació de quatre de les llibreries de Figueres si s'acaba celebrant a la Rambla. Així ho han anunciat L'Auca, La Ploma, l'Edison i La Bookman.

Els seus responsables creuen "que no és viable, ètic, ni segur celebrar una Fira del Llibre i la Rosa com la que se celebra tradicionalment el 23 d'abril a la Rambla de Figueres i per això no muntarem parades aquest dia. La Covid-19 ha tingut unes conseqüències devastadores per tot el sector de la cultura del nostre país. Centenars de concerts, obres de teatre, fires culturals, etcètera, han hagut de ser cancel·lats o reprogramats, i no és coherent celebrar una Diada de Sant Jordi com la que coneixem".

Tanmateix, les llibreries citades han acordat "no fer el descompte habitual del Dia del llibre (10%) per tal de reivindicar el valor de tota la cadena del llibre: autors, editorials, distribuïdors i llibreries".

Així i tot, les llibreries de Figueres, han deixat clar que seguiran "difonent la lectura i els llibres cada dia des dels nostres establiments i xarxes, i igualment potenciarem i farem més visible la producció literària de la nostra ciutat i de la nostra comarca".

Les llibreries esmentades, juntament amb les editorials de la ciutat, Brau i Cal·lígraf, es mostrem "molt satisfetes de la bona sintonia generada" durant les converses per aquest tema i "d'haver establert un punt de trobada. De ben segur que servirà per enfortir les nostres relacions professionals, i ens permetrà seguir potenciant el valor afegit que ofereix aquest sector a la seva comunitat".

Finalment, han volgut mostrar el seu "agraïment a tot el personal sanitari i científic, i el seu esforç per combatre la Covid-19, així com també volem transmetre el nostre suport i escalf a totes les persones que pateixen les conseqüències d'aquesta maleïda pandèmia".