Wasa Corporation: «Tenim un públic que no pot estar quiet»

Wasa Corporation és un grup que fa versions de tota mena i que va néixer el 2018. Amb el seu look original i amb el seu so particular, transmet bon humor i moltes ganes de ballar. Hem reunit dos dels seus membres per a aquesta entrevista: Joel Riu, de Vilafant, i Anna Fusté, d'Anglès. La banda està formada per cinc integrants, que amb les seves disfresses d'astronautes viatgen pels escenaris de diferents poblacions com si d'altres planetes es tractessin, repartint disbauxa. Com a tot el sector cultural, la pandèmia ha trastocat la seva agenda.

De quina forma ha afectat la situació de la pandèmia al grup?

JOEL RIU (J. R.): Hem començat a assajar ara que ja ens podem moure, però durant el confinament no, vam fer reunions i videotrucades per mirar com afrontar la situació. A nosaltres se'ns plantejava un estiu millor que l'any passat pel que fa a bolos, en principi teníem bastants reserves. Però és clar, quan es tanquen tots els contractes sol ser el febrer i el març, i just va ser quan va quedar tot aturat.

Han trobat solucions?

ANNA FUSTÉ (A.F.): Amb la nostra dinàmica positiva, hem mirat de buscar-ne. Teníem ganes de continuar fent coses i de seguir en contacte amb el públic encara que fos d'una altra manera. Vam fer diverses dinàmiques a través de xarxes i una de les més divertides va ser fer un vídeo donant un toc d'humor al confinament fent una perversió d'un tema que va quedar tan divertida que fins i tot vam sortir a l'APM de TV3.

Tenen algun projecte entre mans?

A. F: Pel que fa a concerts, una de les idees que hem plantejat, que no sabem quina rebuda tindrà, és fer concerts en streaming, té molta relació amb aquesta situació de confinament, i és una solució que nosaltres oferim i que si alguna persona, entitat o ajuntament està interessada ens pot contractar. A més, ens agrada posar-nos en les problemàtiques del moment, i el comerç local és un dels àmbits que ha quedat molt tocat. La proposta que fem nosaltres, que encara s'ha de perfilar una mica perquè la situació és molt canviant, va enfocada a ajudar aquest sector als municipis on fem les actuacions. Intentar trobar solucions entre tots i mirar de tirar endavant com a societat.

Durant aquest confinament, s'ha fet encara més palesa la importància que té la cultura per la societat. Creuen que cal potenciar-la més?

J. R: Crec que hi ha molt moviment que va en contra d'aquesta falta d'atenció a tot el món cultural, però també penso que hi és present, però és molt exclusiu de la gent que hi ha dins el món cultural. La gent que no està dins el món cultural o artístic no tenen tanta consciència de la importància que té la cultura.

Es veuen fent un concert amb el públic a les seves cadires per mantenir les distàncies?

J. R: És difícil perquè no va gaire amb el tarannà original de Wasa. Wasa normalment és una bogeria, tenim públic al davant que no pot estar quiet, i això és divertit, perquè ho transmet el públic. Però en situacions extraordinàries ens hem d'adaptar, nosaltres tenim moltes ganes de poder tornar a pujar en un escenari i tocar, i si ha de ser amb el públic assegut o dret davant la seva cadira, ens adaptarem i ja trobaríem la manera de fer-ho esbojarrat complint les mesures pertinents.

De cara a aquest estiu, tenen algun concert programat?

A. F: Teníem tot l'estiu molt ple d'actuacions, però de moment al juliol no tiraran endavant. I a l'agost estem a l'expectativa de què va passant. Esperem que les coses que no es puguin fer ara, es puguin posposar.

D'on va sortir el nom Wasa Corporation?

A. F: Buscant noms, vam dir moltes coses divertides, i entre les coses que van sortir va ser el tema dels astronautes i de l'espai, i fent la broma entre Nasa i guasa va sortir Wasa. De fet, a les actuacions anem vestits d'astronautes, representa que tots formem part d'una companyia espacial, la Wasa, i que cadascú té el seu personatge, fent veure que som de països diferents.

Com valoren aquests dos anys que porten als escenaris com a grup?

A. F: Fins que va arribar el confinament, de manera positiva, perquè vam començar des de zero i hem fet molt bon equip i hem tocat a bastants llocs. També és que l'experiència amb el públic que tenim sempre és molt guai, la gent s'ho passa molt bé, sobretot en festes majors.

J. R: A més, tenim algú a l'equip que és molt de reunions, de tenir les coses molt controlades. El segon estiu vam fer el doble de bolos que el primer, la dinàmica és bona.